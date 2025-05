Cerimoniali e istituzioni. A lezione in Prefettura

Ha preso ufficialmente il via in Prefettura un percorso formativo rivolto agli enti locali, promosso dalla Fondazione Insigniti Omri in collaborazione con Anci Emilia-Romagna e la stessa Prefettura. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di fornire a sindaci, dirigenti e funzionari strumenti concreti per valorizzare l’autorevolezza e la dignità delle amministrazioni del territorio, attraverso un corretto uso del cerimoniale.

In apertura dei lavori, il prefetto Francesco Tagliente (a sinistra, nella foto con il prefetto bolognese Enrico Ricci), presidente della Fondazione Omri, ha sottolineato come la materia protocollare non sia un vuoto contenitore formale, ma la cartina di tornasole dell’autorevolezza, dello stile e della stessa credibilità di un ente. Si tratta di un vero e proprio linguaggio sociale con i suoi codici e le sue regole, che riduce al minimo gli attriti attraverso il corretto riconoscimento del rango e delle precedenze. E ciò si applica alle persone, alle bandiere, alla distribuzione dei posti in sala e a tavola, all’abbigliamento, alla corrispondenza, alla gestualità e alla comunicazione verbale.