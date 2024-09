Cersaie 2024 e rischio caos traffico, le strade chiuse e occhio allo sciopero dei taxi

Bologna, 23 settembre 2024 - Si attendono oltre centomila persone al Cersaie, il salone della ceramica e dell’arredobagno in programma da oggi, lunedì 23 settembre, a venerdì 27 settembre in fiera a Bologna. L’arrivo di espositori e visitatori da tutto il mondo, i cantieri stradali e il traffico della città dopo la riapertura delle scuole, uniti allo sciopero dei taxi in programma per oggi, contribuiranno a creare il caos. Per questo il Comune di Bologna è corso ai ripari cambiando la viabilità e saranno previste navette gratuite e linee potenziate dei bus, oltre a una corsia preferenziale per i taxi.

Cersaie, il salone internazionale della ceramica

Giunto alla 41esima edizione, in occasione del salone internazionale della ceramica, alla fiera di Bologna da oggi, 23 settembre, a venerdì 27 settembre arriveranno oltre centomila persone. In quindici padiglioni, per 145mila metri quadrati di superficie espositiva, saranno presenti 606 espositori provenienti da 25 nazioni, il 38% dei quali stranieri. Per i cinque giorni della manifestazione, aziende da tutto il mondo incontreranno i professionisti del mondo del design e progettazione e sveleranno in anteprima le future tendenze e soluzioni innovative nel campo delle superfici, dell’arredobagno e delle finiture per lo spazio architettonico. Una novità sarà la riapertura del padiglione 18, che coi padiglioni 16, 25, 26, 29, 30, 36 e 37 ospiterà aziende produttrici del settore ceramico. ‘The Square’, al Centro Servizi, sarà il cuore pulsante della fiera, uno spazio ispirato ai portici di Bologna che ospiterà convegni, conferenze, una stazione radio live, un maxischermo dedicato al concorso internazionale di architettura ‘Tile Competition’, oltre alla lounge per i visitatori.

Le modifiche alla viabilità

Per gestire al meglio l’impatto che il salone Cersaie avrà sul traffico cittadino il Comune di Bologna anche quest’anno ha istituito alcune modifiche alla viabilità, a partire dalla chiusura dell’uscita 8 della tangenziale in direzione centro nelle ore di punta (dalle 8.30 alle 10.30 e dalle 17 alle 19). E nei giorni della manifestazione a partire dalle 15.30 saranno aperti quattro varchi di accesso all’autostrada al casello Bologna Fiera.

Inoltre sarà introdotto il divieto di transito e sosta in piazza della Costituzione per i veicoli privati e i pullman turistici. Potranno accedere alla piazza esclusivamente bus di linea e taxi e ad altri autorizzati dall'ordinanza. Sarà in vigore anche un divieto di sosta ai pullman turistici e alle navette bus in via Stalingrado, da piazza della Costituzione fino agli svincoli della tangenziale 7/7bis, in entrambi i sensi di marcia. Un'eccezione sarà fatta per i pullman turistici che effettuano il servizio di trasporto dagli alberghi cittadini che devono rendersi riconoscibili con l'apposito contrassegno identificativo: la sosta in via Felicori sarà concessa per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico passeggeri.

Per limitare il flusso veicolare in viale Aldo Moro, i veicoli che da via Michelino si immetteranno in viale Europa, avranno l'obbligo di svolta a destra, eccetto i bus di linea Tper e taxi, mentre i veicoli che da via della Repubblica si immetteranno in viale Aldo Moro, avranno l'obbligo di svolta a destra, eccetto i taxi.

Linee dei bus potenziate e le navette gratuite

Le linee 28 e 35 garantiranno il trasporto fino alle 20.30 con una maggiore frequenza: un autobus ogni 5 minuti circa. Questi servizi verranno affiancati dai bus navetta NCC che condurrà i passeggeri già in possesso del biglietto per il Cersaie dall'Aeroporto alla Fiera. Questo servizio verrà attivato grazie all'iniziativa di Bolognafiere e Bologna Welcome. Sarà inoltre reso disponibile il parcheggio nell'area del Parco Nord e la relativa navetta Tper 947 di collegamento con l'ingresso Michelino, al fine di agevolare la sosta dei visitatori.

Attenzione allo sciopero dei taxi

E’ stato confermato per oggi, 23 settembre, dalle 8 alle 22 lo sciopero dei taxi e questo complicherà ulteriormente la situazione del traffico cittadino. Le associazioni di categoria (Confartigianato Taxi, Cna Fita Taxi, Uiltrasporti, Unica Taxi Cgil e Uritaxi) lanciano così il loro grido di protesta riguardo al valore delle licenze, al miglioramento del servizio e ai problemi di viabilità. "Il Comune ha deciso di emettere nuovi titoli con un valore variabile tra i 90 e i 150mila euro. Tuttavia, il decreto Asset specificava che un Comune, per intervenire sull’organico in base a questo decreto, avrebbe dovuto applicare i valori medi di riferimento delle compravendite di attività taxi sul territorio. Questo valore medio era stato stimato dal Comune stesso in 217.000 euro", dopo aver consultato l’Agenzia delle entrate. Inoltre, riguardo alle tariffe, l’ultimo adeguamento "risale al 2018, mentre i costi d’esercizio sono aumentati di oltre il 20%. Il processo di aggiornamento delle tariffe, avviato nel 2022, doveva essere concluso entro marzo 2023".

In ogni caso per i giorni del Cersaie è stata realizzata una nuova corsia preferenziale in via Donato Creti per agevolare l'efficienza di questo servizio. La corsia sarà presidiata dalla Polizia Locale nelle fasce orario 8.30-10.30 e 17-19.