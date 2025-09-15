Cersaie 2025, come cambiano viabilità e sosta. Più taxi e bus: cosa dice l’ordinanza

Bologna, 15 settembre 2025 – Cersaie, il Salone Internazionale della Ceramica per l'Architettura e dell'Arredobagno, ogni anno porta in città un elevato afflusso di visitatori che si spostano col l’auto propria o con i mezzi di trasporti pubblici, tipo treno o aereo, poi autobus e taxi. La conseguenza dunque è cercare di offrire anche quest’anno servizi adeguati di spostamento sul territorio cittadino, visto che oltre alle file ai caselli autostradali e in tangenziale, la stazione dei treni più affollata dei solito e la corsa ad accaparrarsi un posto sul taxi o sull’autobus, ci sono i cantieri da affrontare e il traffico quotidiano da gestire.

Quest’anno la fiera si tiene dal 22 al 26 settembre, l’Amministrazione comunale ha deciso di attuare con un'ordinanza alcune modifiche alla viabilità, dopo diversi incontri del tavolo tecnico che riuniva tutti i soggetti coinvolti (Comune, BolognaFiere, Polizia Locale, Polizia Stradale, Società Autostrade, Tper, Marconi Express People Mover, Aeroporto, Rete Ferroviaria Italiana, Saca-Cosepuri, Operosa, Taxi Cat, Taxi Cotabo).

Come cambiano viabilità e sosta dalle 7 alle 20

Cosa cambia dal 22 al 26 settembre:

Divieto di transito e sosta in piazza della Costituzione ai veicoli privati e ai pullman turistici. L'accesso alla piazza sarà consentito solo a bus di linea e taxi e agli autorizzati indicati nell'ordinanza. Il rispetto del divieto sarà controllato con il presidio costante di operatori/movieri di Bolognafiere, con il supporto di Polizia Locale negli orari di maggiore afflusso e deflusso dei visitatori;

Divieto di sosta ai pullman turistici e alle navette bus in via Stalingrado, da piazza della Costituzione fino agli svincoli della tangenziale 7/7bis, in entrambi i sensi di marcia;

I pullman turistici dotati di apposito contrassegno identificativo e che effettuano il servizio di trasporto dagli alberghi cittadini, potranno sostare in via Felicori per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico passeggeri.

Caselli autostradali e tangenziale

Per limitare il flusso veicolare in viale Aldo Moro, dalle 8.30 alle 10.30 e dalle 17 alle 19, verranno chiuse in entrambi i sensi di marcia le rampe della tangenziale uscita 8 che immettono in viale Europa, direzione centro. La chiusura delle rampe verrà effettuata a cura di Società Autostrade.

La società Autostrade aprirà quattro varchi di accesso all'autostrada al casello Bologna Fiera tutti i giorni di manifestazione a partire dalle 14. Inoltre, la Polizia Stradale garantirà il presidio del casello autostradale "Fiera" in tutte le giornate di manifestazione.

Taxi: servizio collettivo e nuova corsia preferenziale

La flotta taxi verrà ampliata da sabato 20 a venerdì 26.

Durante l'intero periodo di fiera verrà istituito il servizio di taxi collettivo all'altezza dei posteggi stazione centrale, stazione alta velocità, fiera e aeroporto (all'altezza del posteggio aeroporto già da domenica 21 settembre).

Nelle giornate interessate dalla manifestazione al fine di ridurre i tempi di percorrenza per i taxi dalla stazione ferroviaria a piazza della Costituzione, è stata realizzata una nuova corsia preferenziale in via Donato Creti che sarà presidiata dalla Polizia Locale dalle 8,30 alle 10,30 e dalle 17 alle 19.

Autobus e treni

Le linee Tper 28 e 35 saranno attive e potenziate fino alle 20.30 con una frequenza di circa 5 minuti.

saranno e potenziate con una frequenza di circa 5 minuti. Per favorire la sosta dei visitatori, verrà attivato il parcheggio nell'area del Parco Nord e la relativa navetta Tper 947 di collegamento con l'ingresso Michelino.

People Mover

Il People Mover garantirà il servizio regolare con due navette dalle 7 alle 19,30 (dalle 19,30 alle 22 una navetta e due bus).

Treni

Durante tutte le giornate di manifestazione verrà attivata la stazione ferroviaria “Fiera” (un treno arriverà alle 8,25 e due partenze alle 18,07 e alle 19,05).

Il Coordinamento per la gestione di emergenze e l’impegno della Polizia locale

Durante i giorni della manifestazione sarà attivo un centro di coordinamento per la gestione in tempo reale di eventuali situazioni di emergenza che potrebbero influire sulla mobilità. Inoltre la Polizia locale sarà impegnata nel presidio della zona dalle 8.30 alle 10.30 e dalle 17 alle 19.