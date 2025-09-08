Cersaie 2025, le date e come arrivare in Fiera: treni, auto, navette e parcheggi

Bologna, 8 settembre 2025 – E’ in arrivo a Bologna la 42esima edizione del Cersaie, l’appuntamento internazionale irrinunciabile per architetti, progettisti, interior designer, imprese di costruzione e rivenditori che si terrà a Bologna dal 22 al 26 settembre 2025.

L’arrivo al quartiere fieristico di Bologna è reso agevole da un servizio a tutto tondo relativamente ai trasporti, messo in campo – grazie alla gestione di Bolognawelcome - anche attraverso una serie di misure concrete a prezzi calmierati.

Come arrivare in treno

Treno Cersaie mette a disposizione – per tutti i giorni della manifestazione - un treno charter Trenitalia Tper con partenza al mattino dalla stazione ferroviaria di Reggio Emilia e fermate a Rubiera e Modena diretto a Bolognafiere; ritorno alla sera, seguendo lo stesso tragitto. Grazie alla collaborazione con Italo, i visitatori hanno la possibilità di raggiungere Bologna in modo comodo e sicuro in 1ª classe su treni ad Alta Velocità, usufruendo di sconti del 40% applicati alla tariffa Flex.

Per i viaggi di andata/ritorno in treno Alta Velocità in giornata da Torino, Milano, Padova, Treviso, Venezia, Firenze, Roma, Napoli, Pescara, Ancona, Rimini e Reggio Emilia verso Bologna Centrale sono offerti pacchetti che includono il transfer andata e ritorno per Cersaie-BolognaFiere mediante navette dedicate.

Come funzionano le navette gratuite

Tutti i giorni dalle 8,30 alle 12 è disponibile un servizio di navette gratuite per la fiera con partenza ogni 30 minuti da Stazione AV Carracci. Nel pomeriggio dalle 17 alle 20, con partenza ogni 10 minuti dall’ingresso Costituzione, un servizio di navette gratuite effettua il ritorno per la stazione ferroviaria e il centro città (Piazza Maggiore).

Trasferimenti dall’aeroporto Marconi

Garantito è anche il trasferimento a Cersaie dall’aeroporto di Bologna: tutti i giorni dalle 8,30 alle 12 e dalle 14,30 alle 17,30 con partenza ogni 30 minuti dal Parcheggio bus aeroporto. Il ritorno per l’aeroporto è disponibile tutti i giorni mediante navette gratuite dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 con partenza ogni 30 minuti dall’ingresso Costituzione.

Per chi arriva in auto ecco i parcheggi utilizzabili

Coloro che preferiscono raggiungere la fiera in automobile - prendendo l’uscita Bologna Fiera dall’autostrada oppure le uscite 7 o 7bis della Tangenziale - possono usufruire dei parcheggi regolamentati nella zona del quartiere fieristico, tra cui il parcheggio multipiano di via Michelino, nei pressi dell’ingresso Nord di BolognaFiere.