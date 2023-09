Cersaie, boom di visitatori. Ma il piano traffico tiene

È volato il secondo giorno di Cersaie, che ha radunato più visitatori della prima giornata. A gruppi, infatti, migliaia e migliaia di visitatori a piedi, in taxi o in autobus si sono recati agli ingressi della Fiera, che, dopo l’inaugurazione con l’ex presidente della commissione europea, Romano Prodi, stamattina accoglie il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, in visita ai numerosi stand che occupano tutti i padiglioni al piano terra. Nonostante il grande numero di visitatori, nettamente maggiore rispetto a quello dello scorso anno, "la viabilità in zona Fiera non ha registrato particolari criticità, grazie alle misure messe in campo dal Comune tra le quali un importante impegno della Polizia locale nei punti nevralgici" fa sapere l’amministrazione. Anche ieri, infatti, ci sono state delle code sulle vie intorno all’area fieristica, che sono però state gestite tempestivamente dalle pattuglie della polizia locale. Gli autobus e la navetta 945 hanno viaggiato a pieno ritmo, trasportando un’alta quantità di visitatori. E poi c’erano bici, scooter e taxi, che però non hanno creato disagi alla circolazione.

Se dentro l’expo regnano musica e visite, all’esterno, durante la mattinata, le strade sembrano non curarsi della Fiera. Nel pomeriggio, però, qualche clacson di troppo è suonato, soprattutto in prossimità dei semafori. Ma nulla di disastroso, perché, a parte qualche fila all’orario di punta tra le 18 e le 19, la fotografia del traffico è stata simile a quella di lunedì. A creare un po’ di fila in più, qualche autobus turistico negli incroci principali.

Per il momento, però, le cose "sono andate meglio del previsto, ma occorre continuare a lavorare in questo modo anche in futuro, perché il cantiere è molto impattante", spiega l’assessore regionale ai trasporti, Andrea Corsini. La Regione non ha competenza diretta sulla viabilità, "ma ci siamo subito attivati, preoccupati dall’impatto che avrebbe avuto il Cersaie in concomitanza con un cantiere come quello della linea Rossa del tram – continua Corsini –. Abbiamo sollecitato il Comune ad attivare tutte le possibili soluzioni per minimizzare il disagio".

L’attenzione rimane alta, così come i presidi della Polizia locale sul territorio, per la giornata di domani, data che si avvicina alla chiusura dell’expo, che terminerà venerdì. Sul fronte autostradale, poi, "c’è stata la disponibilità importante di Autostrade sul cantiere in corso sulla A1 tra Modena sud e Valsamoggia: l’azienda si è impegnata a garantire comunque le quattro corsie verso sud", conclude l’assessore.

