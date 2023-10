Cersaie, edizione record: "Numeri oltre le attese"

La quarantesima edizione del Cersaie è giunta al termine. Le porte di BolognaFiere si sono chiuse venerdì sera , dopo la quinta giornata di expo, che ha radunato migliaia di visitatori provienienti da tutto il mondo per conoscere le nuove tendenze e le novità della filiera della ceramica del Made in Italy. Un’edizione da record, che, da prima dell’inizio della kermesse, avrebbe dovuto portare sotto le Due Torri centomila ospiti. "L’affluenza è stata al di sopra di ogni aspettativa – commenta Giovanni Savorani, presidente di Confindustria Ceramica –, superando di gran lunga quello che è stato nel 2019. La Fiera è stata soddisfacente, con moltissimi fruitori stranieri, arrivati anche dal Medio Oriente e dall’Oceania, che hanno anche comprato". Per i dati ufficiali degli ingressi della manifestazione appena conclusa bisognerà aspettare qualche giorno, ma ciò che è certo è che si sono superati gli oltre 91 mila visitatori della scorsa edizione.

A catturare l’attenzione del pubblico, oltre ai convegni e alle tavole rotonde organizzate sui temi del design e dell’architettura, come quello con l’architetto Mario Cucinella giovedì scorso, sono state le soluzioni innovative delle oltre 600 aziende espositrici, che hanno premiato la dimensione naturale e lo stile minimalista, senza mai trascurare, però, anche vaste palette di colori. Negli allestimenti, infatti, ci sono soluzioni stravaganti, con colori e dettagli particolari, e anche proposte legate a tinta unita, con la presenza di elementi naturali, come pietre, che ricreano la bidimensionalità naturale. Dalle lastre alle rifiniture dei mosaici, gli appassionati, i curiosi e gli imprenditori hanno potuto immergersi al Cersaie per vivere a tutto tondo un’esperienza ricca di idee e di alternative. Tra i numerosi stand dei padiglioni, anche competitors stranieri. "Siamo la Regione più manifatturiera in Italia, soprattutto quella che, per quota procapite, esporta più di ogni altra – commenta il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, durante una visita alle eccellenze della ceramica –. Ci sono imprese che con la loro maestranza fanno prodotti di qualità irraggiungibile".

Altro tema portante dell’edizione è stata la transizione ecologica: "Nella ceramica, ancora prima che scoppiasse il tema della transizione energetica, abbiamo fatto una norma su quello che è l’impronta che la ceramica dà nella sua vita, tenendo conto degli impatti sociali, economici e ambientali – conclude Savorani –. Serve un equilibrio su questi tre elementi sostenibili che deve essere competitivo".

Mariateresa Mastromarino