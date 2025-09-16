Cersaie, il piano anti-ingorghi. Più corse in taxi e bus potenziati

Torna il ‘Cersaie’: dal 22 al 26 settembre è in programma il grande salone in Fiera ed è previsto un elevato afflusso di visitatori. Per questo motivo l’amministrazione, "dopo diversi incontri del tavolo tecnico che riuniva tutti i soggetti coinvolti", ha deciso di attuare con un’ordinanza alcune modifiche alla viabilità. Ecco allora come cambiano la viabilità dalle 7 alle 20 nei giorni della kermesse, a partire dal divieto di transito e sosta in piazza della Costituzione ai mezzi privati e ai pullman turistici: l’accesso alla piazza sarà consentito solo a bus di linea, taxi e autorizzati. Poi divieto di sosta ai pullman turistici e alle navette bus in via Stalingrado, da piazza della Costituzione fino agli svincoli della tangenziale 7/7bis, in entrambi i sensi.

Per limitare il flusso veicolare in viale Aldo Moro dalle 8.30 alle 10.30 e dalle 17 alle 19 verranno chiuse in entrambi i sensi di marcia le rampe della tangenziale uscita 8 che immettono in viale Europa, direzione centro. Società Autostrade aprirà quattro varchi di accesso all’autostrada al casello ‘Bologna Fiera’ tutti i giorni dalle 14. Inoltre, la Polizia Stradale garantirà il presidio del casello autostradale ‘Fiera’ in tutte le giornate.

Capitolo taxi: la flotta verrà ampliata da sabato fino a venerdì 26. Durante l’intero periodo di fiera verrà istituito il servizio di taxi collettivo all’altezza dei parcheggi in stazione, Alta velocità, fiera e aeroporto. Al fine di ridurre i tempi di percorrenza per i taxi dalla stazione a piazza della Costituzione è stata realizzata una nuova preferenziale in via Donato Creti, che sarà presidiata dalla Polizia Locale dalle 8,30 alle 10,30 e dalle 17 alle 19.

E ancora bus, People Mover e treni: le linee Tper 28 e 35 saranno attive e potenziate fino alle 20,30 con una frequenza di circa 5 minuti. Verrà attivato il parcheggio nell’area del Parco Nord e la relativa navetta Tper 947 di collegamento con l’ingresso ‘Michelino’. Il People Mover garantirà il servizio regolare con due navette, dalle 7 alle 19,30 (dalle 19,30 alle 22 una navetta e due bus). Durante tutte le giornate di manifestazione verrà attivata la stazione ferroviaria ‘Fiera’ (un treno arriverà alle 8,25 e due partenze alle 18,07 e alle 19,05). Durante i giorni della manifestazione, infine, il Comune comunica che "sarà attivo un centro di coordinamento per la gestione in tempo reale di eventuali situazioni di emergenza che potrebbero influire sulla mobilità".

