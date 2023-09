Cersaie al via, l’edizione della riscossa punta al record: traffico da bollino rosso a Bologna

Bologna, 25 settembre 2023 - Il Cersaie è ufficialmente iniziato, e la Fiera già attende i centomila visitatori previsti per il salone internazionale della ceramica. Ma al momento il traffico cittadino non sembra risentirne, grazie anche al piano messo in campo dal Comune e altri attori per tutelare la viabilità.

Cersaie 2023: traffico e viabilità in zona Fiera nel primo giorno del Salone internazionale della ceramica a Bologna (Foto Schicchi)

Certo, le code non mancano lungo via Stalingrado e viale Aldo Moro, ma le accortezze dell’amministrazione permettono un regolare scorrimento, per ora, dei mezzi privati. Gli autobus, invece, accolgono numerosi visitatori del Cersaie, facendo avanti e indietro per garantire il giusto servizio. Alla catena si aggiunge il servizio taxi, che sta lavorando a pieno ritmo, trasportando molte persone, arrivando fino - quasi - all’ingresso di BolognaFiere. In prossimità del parcheggio di piazza della Costituzione, i vigili regolano il flusso di auto.