"La situazione è davvero complicata. Dopo la pandemia, gli studenti sono tornati a popolare la città. Non abbiamo ancora i dati, ma serpeggia l’impressione che ci sia un’offerta abitativa ancora minore rispetto a prima. Tanto che molti studenti non hanno scelto Bologna, mentre altri che, negli scorsi anni, magari avevano frequentato a distanza, hanno deciso di non proseguire con l’Alma Mater e di cambiare università".

Queste le parole di Stefano Dilorenzo, segretario dell’associazione Sinistra Universitaria. Dilorenzo dipinge un quadro critico, ma prevedibile dalle testimonianze di chi prova a cercare casa. "Nonostante gli strumenti messi in campo da Unibo e Comune, servono interventi di carattere strutturale che convincano i proprietari ad affittare a studenti e cittadini invece di optare per gli affitti brevi. Purtroppo studenti e cittadini portano ricchezza, ma non quanto gli short rents. L’anno scorso è stato rifatto il canone concordato che ad oggi, dialogando con la comunità studentesca, è uno strumento poco utilizzato e poco incentivante", conclude Dilorenzo.

"Il problema abitativo che colpisce oggi gli studenti a Bologna è una delle diverse facce di un’emergenza ricorrente – spiega Federico Fornasari del sindacato Asia Usb –. Le istituzioni territoriali non investono più sulle case popolari, che potrebbero rappresentare una soluzione stabile e concreta tanto per una famiglia quanto per uno studente: si tratta di abitazioni il cui affitto è calcolato in base al reddito dell’inquilino". Il fatto che ci siano sindaci di paesi della provincia che offrono affitti bassi, secondo Fornasari "è apprezzabile, ma non risolve il problema. Poter abitare in città vuol dire poter vivere la città, attraversarne gli spazi, ed è giusto che la componente studentesca partecipi alla vita cittadina". "Chiediamo quindi politiche cittadine di limite ai prezzi del mercato privato e la messa a disposizione di sostegni all’affitto che prevedano quote a beneficio della popolazione universitaria", conclude Fornasari.

Matilde Gravili