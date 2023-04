Bologna, un pensiero di pace in Certosa e a Borgo Panigale

Bologna, 7 aprile 2023 – Proporre ai cittadini di scrivere un pensiero di pace come momento per riflettere e condividerne il valore. Si chiama ‘Soffi di pace’ ed è l’iniziativa promossa da Bologna Servizi Cimiteriali – la società a partecipazione mista, pubblica e privata (Comune di Bologna e Spv Bologna), che, dal 2013, gestisce e amministra i cimiteri cittadini – per esprimere la propria vicinanza verso chi vive in condizioni di incertezza e disagio, di paura e di guerra.

Domani e domenica alla Certosa e lunedì al cimitero di Borgo Panigale, infatti, i cittadini potranno lasciare la propria riflessione nelle apposite teche predisposte per l’occasione. In Certosa, le teche saranno collocate nei pressi dell’ingresso principale, di fronte alla chiesa, e in fondo al viale dell’entrata “Piangoloni”, mentre a Borgo Panigale ne verrà posizionata una all’ingresso di via Marco Emilio Lepido. “Le attività che ogni anno organizziamo per Pasqua vogliono essere un segnale per mettere al centro un valore universale come quello della pace, che troppo spesso finisce con l’essere dimenticato o trascurato”, dichiara Simone Spataro, presidente di Bologna Servizi Cimiteriali.

I garofani rosa annunciano la primavera

Contestualmente a Soffi di pace, Bologna Servizi Cimiteriali ha voluto valorizzare ulteriormente il museo a cielo aperto della Certosa che, con i suoi portici, è patrimonio dell’Umanità Unesco dal 2021, con la messa a dimora di fiori primaverili che impreziosiscono e donano colore. Grazie alla collaborazione del socio operativo Cims, Bologna Servizi Cimiteriali ha dato ancora più risalto alla bellezza dell’area monumentale decorandola con giovani garofani rosa. “L’idea di prenderci cura della Certosa e delle sue straordinarie opere architettoniche e scultoree, attraverso l’eleganza e la freschezza dei fiori, è un modo per celebrare la bellezza della natura che segue il proprio corso ricordando, anche in un luogo come questo dove riposano i nostri cari e tanti nostri concittadini, che la vita può trovare la forza e lo slancio per ricominciare. – commenta Cinzia Barbieri, amministratore delegato di Bsc – Ci piace pensare che ci sia sempre spazio per immaginare un nuovo inizio.” Questa iniziativa è da intendersi come prima tappa di un percorso più ampio che nel corso dei mesi, sempre grazie ai fiori, andrà a simboleggiare il ciclo delle stagioni e il loro continuo alternarsi.

Il servizio di accoglienza

A partire da domani sarà anche operativo il nuovo Servizio di Accoglienza all’ingresso della Certosa, studiato per dare assistenza e fornire indicazioni alla cittadinanza e ai turisti con sempre maggiore efficienza e tempestività. Alla sala riservata all’espletamento delle diverse attività se ne affiancherà una sala d’attesa con area ristoro dedicata. Le pratiche più complesse continueranno a essere gestite in presenza presso l'Ufficio Amministrazione e di Servizi all’utenza di viale della Certosa. A Borgo Panigale resterà operativo lo sportello virtuale.