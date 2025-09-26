Cervo investito da un’auto pirata sulla Porrettana

Incidente fatale per un cervo maschio sulla Porrettana. È successo domenica sera all’altezza di Lama di Reno verso le ore 20, quando una macchina ha investito l’animale, lasciandolo agonizzante in mezzo alla strada. Sul posto, poco dopo l’impatto, è arrivata una coppia di automobilisti in transito che si è fatta carico dell’ animale e della sicurezza stradale.

"Io non ho visto l’urto – racconta Silvia Bassani, la moglie della coppia di soccorritori residente a Marzabotto –. Quando siamo arrivati c’era una macchina che, a fronte della nostra sosta, si è rapidamente dileguata. Vedendo il cervo, impossibilitato a muovere le zampe posteriori in mezzo alla strada, mio marito lo ha faticosamente spostato di lato. Nel frattempo, dalla direzione opposta, è arrivato un veicolo, i cui passeggeri si sono fermati per darci manforte. Abbiamo prontamente chiamato il 112 che ha provveduto ad avvisare i carabinieri e il Centro tutela fauna selvatica di Monte Adone". I carabinieri, giunti per primi sul luogo, hanno protetto l’animale (nella foto) con la loro auto di servizio, in attesa del personale specializzato che è arrivato dopo circa un’ ora.

A nulla però sono valse le cure prestate dal centro recupero a fronte di una diagnosi senza appello: l’animale aveva riportato la frattura della spina dorsale e diverse emorragie interne. L’unico intervento possibile, per alleviarne le sofferenze, è stato l’abbattimento dell’animale. Nulla si sa dell’auto che ha investito l’animale che, vista la mole delI’ungulato, di sicuro non sarà uscita indenne dallo scontro. I testimoni hanno denunciato i fatti con un post su un gruppo Facebook locale, ben presto diventato virale. Nel giro di poche ore il resoconto dell’incidente ha fatto il giro del web, ottenendo più di seimila reazioni e oltre trecento condivisioni.

Fabio Marchioni