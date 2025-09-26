Marche, l’ultimo confronto

Alessandro Caporaletti
Marche, l'ultimo confronto
Cervo salvato in A1: era rimasto incastrato tra due guard rail dell'autostrada
26 set 2025
REDAZIONE BOLOGNA
Cervo salvato in A1: era rimasto incastrato tra due guard rail dell’autostrada

La storia a lieto fine è successa martedì scorso, alle prime luci dell’alba. A mettere in salvo l’animale sono stati gli uuomini della Stradale di Pian del Voglio

Cervo salvato dalla Stradale di Pian del Voglio in A1

Cervo salvato dalla Stradale di Pian del Voglio in A1

Pian del Voglio (Bologna), 26 settembre 2025 – E’ stato salvato dalla Polstrada dopo il casello di Barberino di Mugello. E’ successo martedì scorso e protagonista di questa storia a lieto fine è un cervo maschio adulto, ferito e impaurito,  tratto in salvo grazie all’intervento tempestivo degli uomini della Stradale di Pian del Voglio (Bologna).

L’animale, alle prime luci dell’alba, era rimasto incastrato  lungo l’autostrada A1 Panoramica,  tra i due guard-rail che separano le carreggiate. Inutile dire che rischiava gravi conseguenze a causa del traffico.

Il Cops di Firenze ha quindi inviato due pattuglie sul posto che, attivando la modalità safety car, hanno rallentato i veicoli e disposto la chiusura temporanea di entrambe le carreggiate. Questo ha permesso al personale della Sanità pubblica veterinaria dell’Azienda Usl Toscana Centro di sedare il cervo e procedere al suo recupero in sicurezza. Dopo le cure e i controlli necessari, l’animale è stato liberato nei boschi circostanti.

© Riproduzione riservata