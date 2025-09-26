Cervo salvato in A1: era rimasto incastrato tra due guard rail dell’autostrada

Pian del Voglio (Bologna), 26 settembre 2025 – E’ stato salvato dalla Polstrada dopo il casello di Barberino di Mugello. E’ successo martedì scorso e protagonista di questa storia a lieto fine è un cervo maschio adulto, ferito e impaurito, tratto in salvo grazie all’intervento tempestivo degli uomini della Stradale di Pian del Voglio (Bologna).

L’animale, alle prime luci dell’alba, era rimasto incastrato lungo l’autostrada A1 Panoramica, tra i due guard-rail che separano le carreggiate. Inutile dire che rischiava gravi conseguenze a causa del traffico.

Il Cops di Firenze ha quindi inviato due pattuglie sul posto che, attivando la modalità safety car, hanno rallentato i veicoli e disposto la chiusura temporanea di entrambe le carreggiate. Questo ha permesso al personale della Sanità pubblica veterinaria dell’Azienda Usl Toscana Centro di sedare il cervo e procedere al suo recupero in sicurezza. Dopo le cure e i controlli necessari, l’animale è stato liberato nei boschi circostanti.