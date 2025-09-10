Cesare Bastelli: "Sono un artigiano della luce"

Regista e direttore della fotografia, ma soprattutto "custode dei luoghi più gotici" del nostro Appennino, quelli in cui abita, che esplora e suggerisce a Pupi Avati per i suoi film. A Cesare Bastelli, domani alle 21, sarà consegnata la Targa Volponi di Casadeipensieri2025. Durante l’incontro alla Festa dell’Unità di Bologna, condotto da Letizia Gamberini, giornalista de il Resto del Carlino, interverranno Gian Luca Farinelli, direttore della Cineteca di Bologna, e Alessandro Erriquez, sindaco di Castello d’Argile.

Bastelli, come si è avvicinato al cinema?

"Grazie a un incontro, anzi un mancato incontro, con Lucio Dalla. Lo avevo invitato a uno spettacolo scolastico, non venne, ma diventammo amici. Tempo dopo fu proprio lui a chiamarmi per seguirlo in qualche concerto".

E la mise in contatto con Pupi Avati…

"Un giorno, durante una trasferta, mi parlò di un suo amico che suonava jazz e si era trasferito a Roma. Io, che già sognavo il cinema, avevo scritto a tanti registi, da Fellini ad Antonioni, senza mai ottenere risposta. Così, mandai una lettera anche a Pupi. E, per una di quelle sottili coincidenze della vita, gli arrivò proprio nel periodo in cui lui stava finalmente mettendo in piedi il suo primo film importante, ‘La mazurka del barone, della santa e del fico fiorone’, con Ugo Tognazzi e Paolo Villaggio. Pupi mi chiamò perché cercava un ragazzo che lo aiutasse a trovare location, comparse… e così è iniziata questa lunga avventura".

Fino alla nomination ai Nastri d’argento per ’L’orto americano’ e, ora, alla Targa Volponi…

"Sono piacevoli sorprese, ma devo dire con franchezza: non sono mai diventato davvero ‘un uomo di cinema’. Non mi sono mai trasferito a Roma, vivo in una casetta in campagna, vicino a Bologna, in mezzo a un pioppeto, lontano da tutto e da tutti. Mi sento un po’ un invisibile. Nonostante io abbia firmato molti film con Pupi, anche apprezzati per la fotografia, non mi ha mai chiamato nessun altro regista. Non è una recriminazione, è solo un dato di fatto".

Le dispiace?

"No, non direi. Lo trovo curioso, forse un po’ ingiusto, ma non mi pesa. Anche perché ormai conosco bene il cinema di Pupi, siamo sincronizzati. È un cinema artigianale, e io sono un artigiano, non mi sento un artista. È anche un cinema con budget limitati, dove spesso si lavora in fretta".

La fretta è nemica della fotografia?

"Ho imparato ad adattarmi. A volte mi lamento tra me e me: ‘Dieci minuti per illuminare una scena? Ma come faccio?’. Eppure è proprio in questa adattabilità che riconosco il mio piccolo talento. Non nella perfezione tecnica, ma nella capacità di portare a casa un risultato anche in condizioni difficili".

Come definirebbe il suo stile?

"‘Cinema da pronto soccorso’. Perché Pupi è disposto a sacrificare qualsiasi cosa, tranne la storia. Se deve scegliere, rinuncia alla luce, non a un attore che ha bisogno di rifare la battuta. È una sua priorità, lo rispetto".

Il lavoro di cui è più fiero?

"‘L’orto americano’. Quando iniziammo le riprese a Roma, gli dissi: ‘Vuoi vedere questa inquadratura in bianco e nero?’. Il risultato lo ha colpito. E da lì, il film ha perso ufficialmente i colori. Mi piace pensare che sia anche per questo che ricevo la targa".