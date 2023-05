Cesare Cremonini e l’alluvione in Emilia Romagna: “Emergeranno le grandi qualità umane che ci contraddistinguono”

Bologna, 20 maggio 2023 – “L’Emilia Romagna è il regno dell’empatia, della fratellanza e dell’amore per la vita. Ci troviamo di nuovo in una situazione dolorosa, ma – questo – metterà in luce le grandi qualità umane che ci contraddistinguono”. E’ l’appello di Cesare Cremonini sui social che invita a donare un aiuto alle zone dell’Emilia Romagna devastate dall’alluvione di questi ultimi giorni.

Il cantautore bolognese scrive un autentica dichiarazione d’amore alla sua terra, ricordando anche il terremoto che oggi, 11 anni fa, sconvolse il territorio. Un’altra catastrofe naturale che, però, non piegò la forza di volontà degli emiliani-romagnoli.

“Oggi, undici anni fa – scrive Cremonini sui social -, l’Emilia-Romagna veniva sconvolta da un terremoto che è un ricordo indelebile nella nostra memoria. Indelebile per la tragedia ma anche per la forza umana e la solidarietà fra le persone che si unirono per resistere e rimettersi in piedi. Ora ci troviamo nuovamente in una situazione inedita e dolorosa che mette alla prova lo spirito forte e allegro di tutti, qui, ma che metterà in luce le grandi qualità umane che ci contraddistinguono. L’Emilia-Romagna è il REGNO dell’empatia, della fratellanza, dell’amore per la vita e per il luogo in cui si vive, dell’amicizia”

"È possibile donare un aiuto immediato e concreto alla Regione Emilia Romagna grazie a una raccolta fondi per sostenere le persone e le comunità colpite da alluvioni e frane. Ho appena fatto la mia donazione. Fallo anche tu. Aiutiamoci! Grazie”.