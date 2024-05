Cesare Cremonini a colazione con Ravaglia: “Federico sei fantastico, bolognese fino al midollo”

Bologna, 12 maggio 2024 - Cesare Cremonini e Federico Ravaglia a colazione insieme in un noto bar in via D'Azeglio fuori porta. Dal caffè allo sport, due chiacchiere tra il cantautore e il portiere del Bologna. Mentre parlano del momento storico del Bologna Bfc e della vittoria di ieri sera contro il Napoli, sul tavolo c'è anche il Carlino assieme ad altri giornali. "Colazione super bolognese in centro", scrive Cremonini in un post su Instagram accompagnato dalla foto che immortala l'incontro tra i due.

Cesare Cremonini e Federico Ravaglia a colazione insieme: la foto postata dal cantante su Instagram

"Che ragazzo fantastico che sei Federico - prosegue il cantautore -. Bolognese fino al midollo, tifoso del Bologna fin da bambino. Intelligente, curioso, appassionato e…. un campione! Tra un caffè e alcuni giornali da collezionare, abbiamo parlato di sport e musica. Due cose che stanno sempre bene insieme perché al di là dei risultati personali, c’è molto di più ed è il rispetto del mondo di cui facciamo parte. La passione". Inevitabili tanti commenti da parte dei follower, fan del cantante e del Bologna calcio. E c'è chi scrive: "E' nato nell'anno di 50 Special", riferendosi a Ravaglia e Cremonini risponde: "Grande annata", con tanto di cuore. "Tu e lui due grandi… due ragazzi bolognesi - scrive un altro utente - senza aria e sempre con i piedi a terra".