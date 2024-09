Cesare Cremonini torna a casa, al Dall’Ara

È un nuovo inizio, quello di Cesare Cremonini, con l’uscita oggi della canzone Ora che non ho più te e con l’annuncio, attesissimo, di Cremonini live25, il tour estivo che lo porterà, nell’estate 2025, nei più importanti stadi d’Italia, a rinnovare quelle emozioni, quel senso di comunità, che solo i grandi concerti riescono a trasmettere. L’appuntamento a Bologna, è per il 19 e 20 giugno in un luogo che il cantante ama, e non solo per una questione musicale, il Dall’Ara, la ‘casa’ della sua amata squadra di calcio che segue e sostiene con entusiasmo e che arriva a due anni dallo spettacolo che radunò una folla immensa alla Unipol Arena. L’ultimo concerto allo stadio, invece, risale a giugno 2018 nell’abbraccio di 40mila persone. Si attende quindi, uno spettacolo che non sarà semplice musica dal vivo, ma la celebrazione, da un lato di una carriera straordinaria iniziata nel 1999 con 50 Special dei suoi Lunapop (proprio quest’anno si si festeggia il quarto di secolo dell’album d’esordio), dall’altro del legame sempre più stretto con la città, che è passato, di recente, per la sua partecipazione al Festival dei Portici, in occasione del riconoscimento come Patrimonio Unesco, con l’illuminazione, da lui curata nel 2023 e 2024, delle arcate che arrivano a San Luca.

Una iniziativa che ha dato una diversa prospettiva a uno dei luoghi simbolo di Bologna, e che, proprio con il vicino stadio, completano una ‘geografia sentimentale’ che passa per i colli da scoprire a bordo di una Vespa e per Piazza Santo Stefano, alla quale ha dedicato una delle sue ballate più emozionanti. Passando naturalmente per via d’Azeglio illuminata nel 2019 con le luminarie con il testo di Nessuno vuole essere Robin, consolidando un appuntamento iniziato con le parole delle canzoni di Lucio Dalla.

Tanti motivi che fanno di quello di Cesare Cremonini il concerto più desiderato dell’estate bolognese, anche perché sarà l’occasione per ascoltare non solo tutti i brani di una carriera di successo, ma anche le composizioni che entreranno nel nuovo album, del quale Ora che non ho più te costituisce la prima anticipazione.

C’è molta aspettativa anche per le scenografie che avvolgeranno l’artista e accoglieranno il pubblico, sia visto il suo interesse per l’utilizzo delle luci come elemento che sottolinea il fascino dell’ambiente, come ha fatto per i portici di San Luca, sia perché, a proposito dei prossimi brani in uscita, ha detto che "Ora che non ho più te è il sipario che si apre su un progetto fatto di tante scenografie che svelerò canzone dopo canzone".

E sicuramente avere a disposizione uno spazio così ambizioso e carico di storia, sia sportiva che musicale (qui è iniziata la stagione dei grandi raduni pop con il concerto di Patti Smith nel 1979) stimolerà la fantasia sua e dei suoi collaboratori per rendere omaggio alla città che continua a essere importante fonte di ispirazione per il suo lavoro. Per i titolari di carta American Express, i biglietti saranno disponibili in anteprima a partire dalle 10 di oggi su ticketmaster.it/americanexpress. A partire dalle 10 di giovedì 26 settembre, i biglietti saranno disponibili per gli utenti iscritti a My Live Nation. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su livenation.it/cremonini La vendita generale si aprirà alle 11 di venerdì 27 settembre su livenation.it

