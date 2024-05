Cesare, inno alla squadra: "Ha unito generazioni"

In questi mesi ha gioito, sofferto e sperato con la squadra e la sua città, come ha raccontato sui social per mesi. Una narrazione emozionata che si è snodata gara dopo gara – e durante la realizzazione del nuovo album – fra gli spalti del Dall’Ara e lo schermo di casa. Ma anche, per fare un esempio recente, dall’Olimpico nella notte magica dello scorso 22 aprile. Lo sa bene chi segue Cesare Cremonini, star bolognese che ieri mattina ha liberato sui tasti del pianoforte tutta la felicità e la gratitudine per l’approdo del Bologna in Champions League. Un traguardo che chi è nato sotto le Torri negli anni Ottanta ha a lungo accarezzato. "Mi sono svegliato con una musica in testa– ha scritto ieri su Instagram –. Non ho lo spartito ma più o meno fa così: “The chaaaaampions!!". Ed ecco le note inconfondibili dell’inno composto nel 1992 per la regina delle competizioni calcistiche. Una vera celebrazione della squadra dopo la lunga notte in cui è esplosa la festa in città e che Cesare aveva commentato a caldo. "Il Bologna, sessant’anni dopo lo scudetto del 1964, scrive la storia e vola in Champions League – aveva scritto subito dopo la vittoria dell’Atalanta sulla Roma –. Conosco tante persone che lavorano nel Bologna da decenni e che hanno dedicato la loro vita a questa squadra, per dei motivi che superano la fede sportiva. È una gioia doppia vederli felici come non mai. Quello che hanno trasmesso Thiago Motta e i suoi ragazzi, (ma anche la presidenza e lo staff tecnico della squadra), è andato oltre il campo da gioco, unendo i ricordi di generazioni passate con il sogno di quelle nuove, legandole ai colori di una città bellissima, la cui qualità più importante, per chi non lo sapesse, è proprio quella di saper tenere insieme, tenacemente, tutto e tutti. Comprese un’umanità e una lealtà in via di estinzione, che si sono viste sempre in campo quest’anno".

"Lucio Dalla – ha proseguito Cesare – diceva che “a Bologna non si perde neanche un bambino”. Forse Lucio voleva dire proprio questo. Bologna non lascia indietro nessuno. Siamo tutti con te, mia amata città. Grazie ragazzi, siamo innamorati pazzi di tutti voi". Del resto, fra un compleanno con Zirkzee e Orsolini a fine marzo e uno scatto in centro con Motta, la sua dichiarazione al Bologna, l’aveva già fatta a a San Valentino. "Ti amo da morire!".

le. gam.