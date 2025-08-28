Maledetti Beach Boys
Maledetti Beach Boys
28 ago 2025
GIORGIA DE CUPERTINIS
Cronaca
Cesare Marretti, l'Ausl chiude il ristorante al Cavaticcio. Lo chef: "Ingiusto, mi piange il cuore"

A comunicarlo è lui stesso in un video sui social in cui punta il dito contro il provvedimento: "Siamo in regola con tutto". Tra le ragioni la necessità di "un bagno in muratura con acqua calda e spogliatoi per il personale" che "nessuno mi aveva mai chiesto in un parco"

Cesare Marretti, l'Ausl chiude il ristorante al Cavaticcio. Lo chef: "Ingiusto, mi piange il cuore"
Bologna, 28 agosto 2025 - Era nato come un angolo immerso nel verde da vivere nel corso di tutta l'estate e oltre, con la cucina dello chef Cesare Marretti protagonista fino a metà ottobre. Ma il locale estivo al Giardino del Cavaticcio, con i suoi sessanta coperti e tavoli immersi nel verde per offrire un'oasi alla città, sembra essere tramontato prima ancora dell'arrivo di settembre.

Cesare Marretti e il video sui social, il rammarico dello chef per la chiusura da parte dell'Ausl
Cesare Marretti e il video sui social, il rammarico dello chef per la chiusura da parte dell'Ausl

A comunicarlo è lo stesso Marretti in un breve video, in cui punta il dito contro la recente chiusura. "Siamo in regola con tutto, eppure nella giornata di oggi l'Ausl ci ha chiuso il locale al Cavaticcio per motivi assurdi" è la versione che riporta lo chef mentre elenca, tra le ragioni e le irregolarità contestate, la necessità di "un bagno in muratura con acqua calda e spogliatoi per il personale" che "nessuno, prima d'ora, mi aveva mai chiesto per un locale in un parco e all'interno di un evento all'aperto".

Ma non è tutto. Nel video, Marretti ricorda anche le criticità iniziali e l'impegno messo in campo per l'area nel corso del tempo, subito dopo l'inaugurazione del locale estivo. "Quando siamo arrivati qui, abbiamo trovato un Cavaticcio pieno di siringhe e bivacchi - sostiene lo chef Marretti - ma noi ce ne siamo presi cura con eventi e prezzi onesti per tutta la città. Ho il magone e mi piange il cuore: fate una battaglia con noi".

Il locale estivo aveva inaugurato a inizio luglio in prossimità delle tre colonne monumentali di Arnaldo Pomodoro e sarebbe dovuto rimanere aperto solo per cena, da martedì alla domenica, fino alla prima metà di ottobre, con proposte sempre nuove ogni giorno e inediti accostamenti culinari. La programmazione prevedeva inoltre serate a tema, con al centro la città e la sua storia legata all'acqua, ma anche esibizioni di giovani talenti.

