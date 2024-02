Cesare Salvi eletto presidente regionale

Rinnovo delle cariche in casa Aiop. È stato infatti nominato il nuovo Consiglio direttivo e nuovo presidente per Aiop Emilia Romagna per il triennio 2024-2028: al vertice è stato eletto Cesare Salvi.

Ad affiancarlo in squadra tra i vicepresidenti c’è anche l’imprenditore bolognese Averardo Orta nella veste di vicepresidente regionale, con delega territoriale alla Città metropolitana di Bologna. Orta è stato eletto anche membro del Consiglio generale Aiop nazionale per il triennio 2024-2028.

Insieme a lui nel Consiglio generale (Aiop nazionale) ci sono Elena Bottinelli, Gianluca Mantovani, Lorenzo Venturini, Valentina Valentini.