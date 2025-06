Cesare & Valentino. L’abbraccio di Bologna : "Casa è sempre casa"

"È quasi ingestibile l’emozione di venire al Dall’Ara. Casa è sempre casa e Bologna è casa". Parole ci Cesare. C’è concerto e concerto. E non tutti gli stadi sono uguali. Perché se parliamo di Dall’Ara e di Cesare Cremonini lo spettacolo che va in scena è qualcosa di più di un live. È un abbraccio collettivo, anche con gli amici di sempre, come Valentino Rossi. È uno di quei momenti in cui ci si ritrova insieme all’ombra di San Luca, come succede la domenica dopo le partite del Bologna quando si alza il coro de L’anno che verrà e – se si gioisce per la vittoria –, di Poetica. Ed era dunque bellissima, ieri sera, la Bologna di Cesare, per una delle tappe emotivamente più sentite dal cantante, impegnato nella cavalcata di Cremonini Live 25. Iniziato ufficialmente a San Siro qualche giorno fa, il tour rappresenta il culmine di un nuovo capitolo artistico iniziato con l’uscita del (felice) singolo Ora che non ho più te e poi dell’album Alaska Baby a fine 2024. E che continuerà anche il prossimo anno, con le date di Milano, Imola e Firenze.

Ma torniamo a Bologna, dove tutto è iniziato per il fondatore dei Lunapop. E alcuni brani di quell’esordio scoppiettante non mancano mai nello show: verso la fine, infatti, il tuffo nel 1999 con 50 Special e Un giorno migliore è assicurato. Ma prima, circa due ore e mezzo di musica, fra le ultimissime uscite come Nonostante tutto remix, brano realizzato assieme a Elisa, e successi di questi primi 26 anni di carriera come PadreMadre (correva l’anno 2002, l’album era Bagus), La nuova stella di Broadway, Buon viaggio, Figlio di un re, Mondo, Grey Goose, La ragazza del futuro, Marmellata #25, Nessuno vuole essere Robin. E ovviamente, Alaska Baby, il primo brano che era in scaletta. Quei ghiacci e i colori delle aurore boreali hanno ispirato tutta la visione e progettazione del concerto, con veri e propri momenti glaciali piano e voce, ma anche giochi di luce, con schermo panoramico sullo sfondo. Non solo.

I colori di Alaska Baby, infatti, proprio ieri sera campeggiavano anche sulla livrea di una moto del team VR46 realizzata da Aldo Drudi e pensata appositamente per il Mugello in occasione del GP d’Italia: ieri il pubblico ha potuto vederla prima del concerto. I piloti del team di Valentino Rossi Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli gereggeranno dunque con lo speciale modello ispirato all’album. "Il concetto di squadra è come quello di una band– ha detto Cremonini in un video –. Abbiamo unito degli amici attorno a uno sogno. È un abbraccio, anche a tutte le persone che condividono con noi il sogno della vittoria, della sfida e dell’amicizia". È un’amicizia strettissima quella di Cremonini e il campionissimo di MotoGp, spesso immortalati insieme, in vacanze, momenti speciali, e ovviamente ai concerti. "Ci siamo conosciuti proprio a un live vent’anni fa– ha ricordato Valentino– e passiamo tanto tempo assieme. Sono felicissimo per lui, è diventato una rock star. La musica e la MotoGp sono entrambe emozione".

Emozione e amicizia. Due parole che raccontano uno dei momenti più attesi del concerto di ieri, il duetto con Luca Carboni sulla canzone che in qualche modo è il cuore dell’ultimo album, San Luca. Il ritorno di Luca sul palco dopo lo stop forzato – prima del live annunciato a Milano per novembre – è un altro regalo di questa notte magica bolognese. Dove i sogni di realizzano, fra i portici sullo sfondo. E ai piedi di San Luca.