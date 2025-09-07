Cesari, i profumi della vendemmia: "Stagione all’insegna della qualità"

Al via una nuova vendemmia in casa Umberto Cesari, che sulle colline di Castel San Pietro Terme e Montecatone di Imola è pronto per una nuova stagione all’insegna del buon vino. Che rispecchierà la qualità Cesari, con "una buona complessità aromatica dei vini e colori adeguatamente intensi e brillanti". La prima parte della raccolta, che è iniziata lo scorso 18 agosto, è stata in linea con quella degli ultimi anni. Un risultato che permetterà all’azienda di ottenere "vini di buon equilibrio con gradazioni contenute e acidità vivaci".

Le prime uve a entrare in cantina sono state le varietà precoci Chardonnay e Sauvignon e il Pignoletto destinato a diventare Moma Spumante. Si continuerà con il Merlot, che "si preannuncia con profumi fruttati meravigliosi e un livello di acidità superiore agli anni passati". Grandi aspettative per il Merlese destinato a diventare ’Umberto’, che quest’anno "non è precoce come gli anni scorsi e sta evolvendo molto bene con una raccolta più tardiva, simile al Sangiovese, circa metà settembre". Chiude il cerchio l’uva Longanesi che "da sempre è il compagno perfetto del Sangiovese per il pluripremiato Tauleto", fanno sapere da Castel San Pietro.

Per l’azienda, il cambiamento climatico è "una costante che ogni anno presenta situazioni sempre diverse da gestire – spiegano –: da tempo abbiamo messo in campo attività tempestive e sostenibili che ci permettono di aiutare la pianta ad affrontare meglio caldi eccessivi, picchi di calore o piogge sovrabbondanti.". Tornando alla vendemmia 2025, le piogge ricorrenti della stagione hanno mantenuto i terreni sempre ben idratati, consentendo alle piante di arrivare alla raccolta con una vegetazione adeguata, senza sintomi di stress idrico, a differenza dello scorso anno. Dopo il caldo e l’afa dello scorso giugno, le escursioni termiche sono state ottime permettendo così di ottenere una maturazione delle uve molto buona.