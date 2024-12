Ceste natalizie e piatti caldi per le famiglie in difficoltà

Natale di solidarietà tra Zola, Casalecchio e Valsamoggia dove grazie ad associazioni, parrocchie, imprese e centri sociali, negli ultimi giorni si sono svolte iniziative rivolte alle famiglie che per diverse ragioni si trovano a festeggiare un Natale in tempo di difficoltà economica e sociale. Così domenica scorsa a Casalecchio l’associazione Amici dell’acquedotto con la Pubblica assistenza, come da lunga tradizione, hanno cucinato e consegnato un pasto caldo e completo a 120 persone residenti nella cittadina sul Reno e già facenti parte della rete di sostegno coordinata dai servizi sociali.

"Fino all’arrivo del Covid era tradizione pranzare insieme il giorno di Natale, nella sede di via Allende, creando anche una occasione di incontro e di svago fuori casa", spiega Sandro Vanelli, volontario di lungo periodo tra Ant e acquedotto. "Poi è arrivato il Covid, e anche quest’anno non era raccomandabile riunire tante persone insieme in un unico ambiente perchè ci sono ancora casi di contagio. Da qui l’idea condivisa dal presidente della Pubblica Claudio Bianchini e del presidente amici acquedotto Franco Mezzetti, di cucinare qui in sede con gli Alpini, e poi portare a domicilio i piatti pronti. Non volevamo certo interrompere una nostra tradizione che va avanti da almeno 25 anni".

Distribuzione a domicilio anche per le 30 sporte natalizie confezionate dalla Proloco di Monteveglio, dal centro sociale di Stiore e dalla Polisportiva preparate col supporto di Carrefour di Bazzano.

"Nei prossimi giorni, questi pacchi raggiungeranno altrettante famiglie del nostro territorio attraverso gli sportelli sociali, regalando non solo un aiuto concreto, ma anche un messaggio di speranza e vicinanza in questo periodo di festa", dicono i promotori. Brindisi sotto il portico e distribuzione di 51 pacchi natalizia anche a Zola, a cura del gruppo Caritas interparrocchiale aiuto alimentare di Zola, che per le famiglie segnalate dai servizi sociali ha preparato un ‘kit’ speciale e più abbondante di quello ordinario, ed illustrato prima degli auguri formulati dal sindaco Dall’Omo, dal parroco mons. Strazzari e dall’assessora Daniela Occhiali.

