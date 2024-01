Cestini dei rifiuti anti-cornacchie: "Così la città resta più pulita"

Neri, con fori solo laterali e un’asola sul coperchio per le cicche. Sono i nuovi cestini dei rifiuti collocati al quartiere Croce di Casalecchio che promettono di impedire le incursioni delle cornacchie e l’abbandono improprio del rusco domestico. Cestini a loro modo blindati ai quali il Comune affida il compito di mettere la parola fine a due problemi annosi per la pulizia e il decoro della città, dove si registra un’alta densità dei corvidi, ovvero la categoria di volatili che comprende le specie di cornacchia grigia, gazza e ghiandaia, per le quali nella primavera scorsa la Regione ha messo in atto un piano di controllo che ha l’obiettivo dichiarato di ridurre i danni diretti alle colture agricole, intervenendo in particolare sulle produzioni sensibili: frutteti, colture orticole e specializzate, specie in periodi di semina e raccolto. Volatili di cui si intende limitare la diffusione anche per l’attività di predazione sulle nidiate di altre specie di fauna, ma che diventano sempre più impertinenti anche in ambito urbano dove in particolare la cornacchia si distingue per il saccheggio dei rifiuti organici messi nei cestini lungo le strade o nei parchi.

Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti e producono ondate di proteste dei residenti per i rifiuti sparsi sui marciapiedi o sull’erba accanto ai contenitori che dovrebbero essere utilizzati solo per piccole cose, rifiuti occasionali fuori casa.

"Abbiamo iniziato a cambiare la tipologia dei cestini partendo dal quartiere Croce, e poi proseguiremo con le altre zone della città. Una soluzione per le cornacchie al loro rovesciamento del contenuto di sacchetti che alcuni cittadini si ostinavano a mettere impropriamente in questi contenitori pubblici anziché differenziare a casa, con il conseguente richiamo di topi e blatte -spiega l’assessora all’Ambiente Barbara Negroni- ora tocca a tutti noi il rispetto dello spazio pubblico ricominciare ad utilizzarli in maniera appropriata. E vale anche per i mozziconi di sigarette, oggetto di recente della campagna di raccolta da parte delle guardie ecologiche", chiarisce la Negoni che annuncia a breve una tavola rotonda con esperti per parlare dei danni arrecati dal fumo all’ambiente e alla salute.

g.m.