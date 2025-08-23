Ceto medio e caro vita. La ricetta di Ravaglia: "Mutui calmierati, asili gratis e più sconti"

"Finalmente le istituzioni pubbliche e private si accorgono del problema, che come cooperazione stiamo denunciando da tempo: c’è il rischio che il ceto medio scivoli progressivamente nella povertà". Ne è sicuro Daniele Ravaglia, vicepresidente Confcooperative Terre d’Emilia e referente per l’area metropolitana di Bologna, mentre commenta la proposta del sindaco Matteo Lepore, lanciata sul Carlino nell’intervista di Ferragosto, di "uno scudo sociale" che intervenga per sostenere e aiutare il ceto medio in difficoltà. Dal caro vita all’inflazione, dall’aumento dei costi per i servizi in città (sosta, trasporto pubblico, dehors) alle difficoltà ad accedere a un mutuo e all’acquisto di una casa. I temi sul piatto sono tanti e Ravaglia sottolinea: "Confcooperative appoggia l’idea di aprire un dialogo ampio su modalità, attori r metodi per sostenere il ceto medio e avanza alcune idee da discutere".

Ravaglia, che tipo di proposte avete in mente?

"Credo che per affrontare seriamente il problema in modo incidente sia necessaria un’alleanza chiara e concreta di tutti gli attori del territorio".

In che modo, secondo lei?

"Questo potrebbe essere aiutato della numerose dichiarazioni sugli eccellenti risultati dei bilanci semestrali sia di banche che di municipalizzate".

Serve fare di più, insomma.

"Ciascuno deve chiarire che cosa può mettere in campo. E parto proprio dalla cooperazione".

Ci dica di più.

"Noi possiamo dare una grossa mano per contribuire a risolvere, almeno parzialmente il problema della casa. Lo possiamo fare costruendo case a proprietà divisa a costi decisamente più bassi del mercato libero in quanto le nostre cooperative rinunciano totalmente all’utile d’impresa".

Poi?

"Il Comune potrebbe assegnarci poi delle aree sulle quali costruire, così da ridurre ulteriormente il costo finale che potrebbe aggirarsi sul 30-35% in meno del mercato. Ed è anche vero che le banche possono aiutare le famiglie, riducendo significativamente il costo sulle spalle delle famiglie".

Anche Gian Luca Galletti, presidente di Emil Banca, sul Carlino ha parlato dei problemi di accesso al mutuo per le giovani coppie, a fronte di contratti precari e poche garanzie.

"È valida la proposta di Galletti di una parziale garanzia pubblica sui mutui per la prima casa, alla quale deve appunto fare riscontro una consistente riduzione del costo del denaro per le famiglie".

E le altre istituzioni?

"Le municipalizzate, anche in considerazione dei risultati economici molto buoni, dovrebbero fare sconti sia sul costo dell’energia che sui trasporti per queste famiglie".

In questo modo ognuno fa la sua parte?

"Poi c’è la Regione che, come anticipato dall’assessore Isabella Conti (Welfare, ndr), lavora per asili gratis. Un’idea che sosteniamo augurandoci che si parta presto, magari proprio da queste fasce di popolazione. E c’è anche un’altra modifica che mi viene in mente".

Quale?

"Immagino che l’Isee possa essere rivisto decisamente al rialzo, così da permettere a più famiglie di beneficiare di agevolazioni di vario genere".

Come sintetizzerebbe tutte queste iniziative?

"Occorre un patto tra tutti gli attori del territorio per contrastare il fenomeno. Questo, però, chiarendo con precisione cosa ciascuno è disposto a fare".

Oggi ognuno continua a guardare al proprio ‘orticello’ e si fa fatica a mettere insieme forze e competenze?

"Senza un intervento coordinato, non se ne esce. Non è possibile fare solo dichiarazioni di intenti. Bisogna sicuramente dialogare di più e sì, è vero che se ciascuno guardando soltanto a risolvere i propri problemi, non potremmo risolvere quelli generali. Ci sono famiglie che ancora non sono in situazioni di povertà, ma bisogna intervenire immediatamente".