Cevoli, Giacobazzi e Pizzocchi: risate e sorrisi per chiedere un aiuto a favore dell’Opera

Paolo Cevoli, Duilio Pizzocchi e Giuseppe Giacobazzi, accompagnati da amici e sostenitori, hanno passato la mattina della Vigilia all’Angolo di Padre Marella, come ormai si chiama la postazione amata dal padre dei poveri, tra via Drapperie e via Caprarie al Mercato di Mezzo.

La loro presenza, apprezzata con battute, saluti e selfie da chi era impegnato negli ultimi acquisti, ha avuto un fine benefico: sostenere l’Opera Padre Marella e le sue tante iniziative socio assistenziali. I tre comici hanno così invitato i passanti e i turisti a fare un’offerta, non importa se piccola, per contribuire a rendere le feste un momento di serenità anche per i più fragili della nostra città.