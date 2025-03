Cgil diserta la festa: "Condizioni critiche"

Festa del Corpo di polizia penitenziaria, la Fp Cgil Bologna "con estrema amarezza e disillusione si vede costretta a declinare l’invito". Lo annuncia il segretario Salvatore Bianco, che non parteciperà alle celebrazioni per il 208esimo anniversario della Fondazione del Corpo di polizia penitenziaria, il 9 aprile in Cappella Farnese. Fp Cgil lamenta "le persistenti condizioni critiche di lavoro, sempre sul punto di tramutarsi in rischio tangibile per gli operatori, che il Corpo di polizia penitenziaria si trova a patire quotidianamente" e ritiene che "i festeggiamenti organizzati stridano fortemente con una condizione attuale di ben altro tenore. Con ciò non si intende mancare di rispetto all’istituzione, ma testimoniare la vicinanza e la condivisione con chi soffre una condizione che parte non avere evoluzione alcuna".