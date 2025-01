Cgil, le sfide del 2025: "Lavoratori protagonisti. Il conflitto spinge i diritti"

"Il 2025 sarà l’anno del protagonismo dei lavoratori". Ne è convinto Michele Bulgarelli, segretario generale della Cgil di Bologna, ricordando sia la stagione referendaria promossa dal sindacato su lavoro, autonomia differenziata e cittadinanza, sia l’ultimo sciopero generale del 29 dicembre, "motore di una stagione di conquiste sociali".

Bassani (Cisl) fa un appello alla pace sociale su temi come la sicurezza sul lavoro e la casa. Che cosa risponde?

"Credo che sia il conflitto sociale a spingere avanti i diritti dei lavoratori. Per me pace sociale significa accordi sindacali avanzati. Per raggiungerli, però, serve una mobilitazione crescente perché in Italia al mondo del lavoro e ai pensionati non ha mai regalato niente nessuno".

L’unità sindacale nel 2025 la vede difficile?

"La vedo possibile se fondata sulla democrazia, sul diritto dei lavoratori di votare ciò che li riguarda, sul rapporto diretto con chi rappresentiamo, cioè lavoratori e pensionati, sulla base di rivendicazioni comuni".

I salari sono bassi rispetto all’aumento del costo della vita in città. Che cosa propone?

"I salari vanno aumentati con tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione, ma vanno anche rinnovati i contratti nazionali in scadenza e si deve recuperare sull’inflazione. Il giudizio sul governo – che è il primo datore di lavoro del Paese– è molto negativo, visto che sta andando in direzione opposta... Ciò che compete a noi è qualificare ed estendere la contrattazione di secondo livello, ridistribuendo la ricchezza dove viene prodotta. Da qui, Bologna deve sperimentare: penso alla vertenza unitaria in aeroporto sul premio di sito e alla decisione di assumere il settore turismo come luogo per arrivare a nuovi protocolli istituzionali con l’obiettivo di qualificare il lavoro e aumentare i salari".

Nella vostra analisi sulla contrattazione di secondo livello emerge che i lavoratori bolognesi guadagnano 2mila euro in più all’anno in busta paga...

"Si tratta di una media e, quindi, inevitabilmente nasconde una polarizzazione tra lavoratori occupati che hanno un salario aggiuntivo annuale che supera i 10mila euro, e tanti altri che non hanno integrativo, ma solo il contratto nazionale di lavoro, rischiando così di rappresentare una fascia di fragilità sempre più estesa".

Nelle piccole imprese del settore turismo manca la contrattazione di secondo livello...

"Per questo sono soddisfatto che abbiamo dato il via a un tavolo con il Comune e le associazioni di categoria. Il nostro obiettivo? Arrivare a un contratto territoriale di secondo livello per far crescere i salari in questo settore. In media, secondo i dati Inps 2022, i salari nel comparto alloggi e ristorazione si aggirano intorno ai 12.800 euro lordi all’anno: una cifra sulla quale pesa la discontinuità dei contratti, il part-time, spesso involontario, che in questo settore riguarda il 57% dei contratti".

Come giudica l’operato dell’amministrazione Lepore? "Positivo. Nel 2024 abbiamo sottoscritto ben 15 accordi. Mi soffermo su due: quello sulle opere di mobilità con la firma di protocolli per il Tram e il futuro Passante che prevede il divieto di subappalto a cascata, l’altro sul bilancio di previsione in cui condividiamo un’impostazione generale su dissesto idrogeologico, politiche abitative, fiscalità e qualità del lavoro".

C’è chi non manca di notare che amministrazione e Cgil vadano avanti in tandem...

"C’è sintonia, ma è sempre nel merito degli accordi. Penso al fondo di adattamento per la crisi climatica, ad esempio. O il fatto che abbiamo scelto l’Isee come parametro da utilizzare per le tariffe comunali".

Il 2024 è stato l’anno orribile delle morti sul lavoro da Toyota alla centrale di Suviana...

"Una grande amarezza. Quando succedono queste tragedie ci si deve sempre costituire parte civile e scioperare. In tali situazioni arriva sempre il cordoglio istituzionale, c’è la mobilitazione sindacale, ma il sistema delle imprese resta silente. Si deve fare di più".

Preoccupato dalla crisi dell’automotive?

"La cassa integrazione è in crescita ed è necessaria una strumentazione aggiuntiva, come successe nella crisi Covid. La Cgil propone il blocco dei licenziamenti anche perché sta soffrendo non solo il settore auto, ma il cuore del sistema industriale europeo".