Cgil nella bufera L’inno russo suonato durante il congresso Fd’I: "Landini si scusi"

di Luca Orsi

Applausi. Abbracci. Strette di mano. La Cgil di Bologna ha appena incoronato l’ex leader della Fiom Michele Bulgarelli nuovo segretario, con il 74% dei voti. È l’atto che chiude la tre giorni di congresso del sindacato bolognese, alla presenza del leader nazionale Maurizio Landini.

Allo sciogliete le righe, la scaletta prevede che la regia faccia partire le note dell’Internazionale, l’inno del socialismo, considerato l’inno dei lavoratori per eccellenza.

Ma, come a volte accade, il veleno è nella coda. E il circolo Arci di San Lazzaro diventa teatro di una gaffe musicale che, soprattutto di questi tempi, ha del clamoroso. E che vede Fratelli d’Italia (e il centrodestra) attaccare il sindacato a testa bassa.

Come si sente in un video postato su Facebook dal sindacato pensionati della Cigl, Bulgarelli viene acclamato – anche con qualche pugno chiuso alzato al cielo – non sulle note dell’Internazionale, ma su quelle dell’inno nazionale dell’ex Unione sovietica nella versione più classica: quella cantata dal coro dell’Armata rossa.

Apriti cielo. Il video viene rimosso poco dopo. Ma la cosa non sfugge a Fratelli d’Italia. Tommaso Foti, capogruppo alla Camera del partito di Giorgia Meloni, chiede "pubbliche scuse" da parte di Landini per quella che definisce "un’offesa alle vittime dell’Ucraina".

La musica del vecchio inno dell’ex Urss è identica a quella dell’inno dell’attuale Federazione russa. Cambiano solo le parole, che vennero tolte al crollo del regime e poi fatte riscrivere da Putin, all’inizio del XXI secolo, dal poeta Sergei Michalkov, perché fossero più consonanti con il nuovo corso politico putiniano.

"Landini si scusi – afferma Foti, seguito da molti altri esponenti del suo partito e del centrodestra – e condanni pubblicamente quanto avvenuto. È un’offesa alle tante vittime del popolo ucraino che combattono per la libertà. E Landini, che era presente all’evento, ne prenda immediatamente le distanze".

Per Michele Barcaiuolo, senatore di Fd’I, "stiamo tornando indietro con la storia, una storia macchiata del sangue di milioni di persone. Sarebbe il caso che Landini spiegasse quanto accaduto, perché è davvero un fatto inaccettabile. Oppure che rassegni le sue dimissioni in caso di silenzio".

La Camera del lavoro, in una nota, parla di "mero errore materiale, cercando di smorzare quelle che definisce "polemiche strumentali".

Non basta a Marta Schifone, capogruppo di Fd’I in Commissione Lavoro alla Camera. "Quello che è accaduto è scandaloso – sbotta –. E la toppa messa dagli organizzatori è peggio del buco. La verità è che certe nostalgie a sinistra sono ancora sentite".

Sull’errore, Carla Cantone, già segretaria generale dei pensionati della Cgil, oggi Pd, non ha dubbi: "Al sentire queste polemiche mi viene da ridere. La destra alza un polverone inutile perché non sa di cosa parlare". La Cantone si dice "assolutamente certa della posizione democratica di Landini e di tutta la

Cgil. E se c’è una Camera del Lavoro con un gruppo dirigente democratico, è quella di Bologna".