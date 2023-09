Cgil: "Saremo parte civile"

"Nel manifestare tutta la nostra solidarietà e vicinanza alla famiglia del lavoratore rimasto vittima dell’infortunio mortale, vogliamo confermare fin d’ora che la Cgil di Bologna e la Fillea Cgil di Bologna intendono costituirsi parte civile nel procedimento penale a carico degli eventuali responsabili". Lo si legge in una nota del sindacato, sull’incidente dell’altra notte in cui è morto, all’aeroporto Marconi, Alfredo Morgese, 52 anni, schiacciato da un mezzo in retromarcia durante lavori di asfaltatura della pista. Per domani è stato inoltre proclamato uno sciopero con manifestazione, a partire dalle 10, allo scalo bolognese. E sempre domani, dalle 10 alle 12, tutte le sedi dello Spi-Cgil del territorio di Bologna resteranno chiuse. "Siamo in lutto – si legge in una nota – per l’ennesima morte sul lavoro. Siamo straziati per l’ennesima famiglia costretta a subire una assenza incolmabile. Sosteniamo con forza lo sciopero generale proclamato da Cgil, Cisl e Uil. Saremo presenti con le nostre bandiere listate a lutto alla manifestazione sindacale presso l’aeroporto Marconi". Per il sindacato "non è solo un gesto di solidarietà e di partecipazione nei confronti delle lavoratrici e i lavoratori di tutti i settori pubblici e privati che aderiranno allo sciopero generale, ma è un atto politico di indignazione e di sdegno verso l’inefficacia e l’indifferenza mostrata da questo governo per evitare che le persone muoiano per guadagnarsi il pane".