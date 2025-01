Champions, alta tensione. Tremila ultras tedeschi. Bologna li riceve blindata

Cinquecento operatori delle forze dell’ordine schierati. Una Bologna blindata. Per accogliere, in sicurezza, i tifosi del Borussia Dortmund. Ne sono attesi tremila per il match di Champions di questa sera: una buona parte è arrivata già ieri in città, dove ha trascorso la serata tra i pub di via Zamboni. Sorvegliati speciali, visto che a novembre scorso proprio qui, in zona universitaria, una trentina di supporter del Lille aveva subìto un ‘assalto’ da parte di circa ottanta ultrà rossoblù. Una rissa con tanto di fumogeni, bidoni dell’immondizia, boccali e sgabelli volanti, placata solo dall’arrivo del Reparto mobile della polizia. In quella circostanza i pub avevano chiuso le serrande con i clienti dentro per non subire ‘incursioni’.

Per evitare che il passato si ripetesse, già da ieri la Questura ha allestito un elaborato servizio di ordine pubblico, che vedeva in campo ieri 250 operatori, tra polizia, carabinieri, Guardia di finanza, polizia penitenziaria e polizia locale. In centro, grazie alla collaborazione di Ascom e Confesercenti, gli esercenti hanno assicurato la massima sinergia al fine di monitorare e intercettare le situazioni potenzialmente critiche, così da segnalarle subito agli operatori delle forze dell’ordine. Operatori che hanno intensificato ieri e incrementeranno ancora di più oggi la vigilanza dinamica nei pressi delle strutture ricettive che ospitano i tifosi tedeschi, con l’impiego dei Reparti prevenzione crimine in aggiunta alle Volanti, per garantire, all’esigenza, tempestività d’intervento e salvaguardia degli obiettivi sensibili.

Disposizioni che si sono sommate alle ordinanze disposte dal sindaco Matteo Lepore, come il divieto, in vigore in centro dalle 22 di ieri fino alle 21 di questa sera (con un’interruzione ‘diurna’) di vendere bibite in contenitori di vetro o lattine da asporto; oggi, poi, stop totale alla somministrazione di alcolici da parte dei locali pubblici dalle 14.30 alle 19. Divieti che saranno estesi sempre oggi anche alla zona dello stadio. Il Comune ha disposto vari controlli per verificare il rispetto delle regole e, soprattutto, per contrastare l’attività di eventuali venditori abusivi.

I tifosi tedeschi ieri sono arrivati alla spicciolata: il grosso, cinquecento persone, in serata, in treno, in una stazione praticamente blindata. Altri hanno viaggiato in bus. Una minoranza, infine, dei tifosi gialloneri del Borussia è atterrata con due voli diretti da Dortmund (su uno dei quali ha volato anche la squadra). Già nel tardo pomeriggio, alcuni gruppetti di tifosi, con sciarpe e bandiere, erano in giro, in piazza Maggiore. Molti sono stati identificati appena messo piede in città: è stato chiesto loro il luogo dove avrebbero soggiornato per la notte.

Oggi, invece, in vista della partita (calcio d’inizio alle 21) è stata allestita per i tifosi una fan zone nel parco di Villa Casarini, in zona stadio. Qui i supporter tedeschi potranno attendere l’orario per l’ingresso al Dall’Ara: un’area di comfort attrezzata con servizi igienici e dove gli ospiti potranno intrattenersi tra birre e panini, fino al momento in cui si muoveranno in gruppo, scortati, verso lo stadio.

Al di là dei problemi legati a eventuali tafferugli tra tifoserie, i disagi per i cittadini non mancheranno, tra chiusure al traffico e parcheggi off limits per consentire il passaggio delle tifoserie.

n. t.