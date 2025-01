Champions, a Bologna una vigilia blindata

Bologna, 17 dicembre 2025 – Tremila tifosi del Borussia sono attesi in città, in vista della partita di Champions di martedì sera. Duemila e cinquecento i biglietti già venduti per gli ospiti. Numeri importanti, che richiedono una pianificazione, che la Questura ha già iniziato a studiare, per evitare possibili disordini: non solo scontri tra tifoserie, ma anche eventuali risse o disordini. I supporter gialloneri arriveranno già lunedì sera: per questo i servizi delle forze dell’ordine saranno rafforzati anche in centro, per monitorare una situazione che, comunque, potrebbe creare delle criticità per l’ordine pubblico.

Per martedì, l’ipotesi al vaglio è invece quella di radunare i tifosi ospiti in un parco vicino lo stadio: nelle riunioni a cui hanno preso parte rappresentanti del Comune e di Confesercenti, si è proposto di allestirvi chioschi e bagni pubblici. Una soluzione, in realtà, già testata in un’altra occasione e che potrà essere replicata per evitare problemi. I tifosi da qui poi potrebbero poi muoversi in corteo fino al Dall’Ara. I supporter tedeschi avevano invece manifestato l’intenzione di ritrovarsi in piazza Maggiore e da lì raggiungere a piedi lo stadio: sicuramente un percorso più complesso da gestire e non immune da rischi. La Questura sta lavorando con tutti gli attori coinvolti per arrivare a un accordo, con fiducia che la prima strada sia quella che, alla fine, verrà percorsa.

Confesercenti, con il direttore Loreno Rossi, ha già fatto sapere che tra chi gestisce bar e pub, c’è una certa preoccupazione: “Noi diamo la massima disponibilità, vorremmo tenere aperti tutti i locali, ma è chiaro che c’è qualche timore. Per questo chiediamo massimo supporto da parte delle forze dell’ordine”.

La situazione è piuttosto ’calda’, soprattutto per il fatto che molti dei tifosi in arrivo (3mila persone, ma c’è chi dice che potrebbero essere di più) saranno sotto le Torri già il giorno prima, quindi lunedì, con conseguente necessità di aumentare i presidi in centro. Non è esclusa anche un’ordinanza comunale anti-vetro, mentre i locali del centro sono già pronti a valutare di rafforzare la presenza di buttafuori per evitare disordini.