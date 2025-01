Champions, Bologna blindata per l’arrivo dei tifosi del Borussia: ecco il piano sicurezza

Bologna, 19 gennaio 2025 – La città si prepara ad accogliere i quasi 3.000 tifosi del Borussia attesi in città tra domani e martedì, in vista della partita di Champions League con il Bologna al Dall’Ara.

Oltre all'ordinanza emessa dopo il Comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico, che vieta la vendita d’asporto di vetri e lattine per lunedì e martedì in centro e la somministrazione di alcolici anche dentro ai locali per martedì pomeriggio, anche le forze dell’ordine hanno messo in campo un dispiegamento di forze straordinario.

Nello specifico, la Questura di Bologna ha predisposto uno strutturato servizio al fine di gestire in sicurezza la presenza dell’elevato numero di tifosi ospiti nelle strade del centro storico, per prevenire criticità nelle varie fasi dell’evento.

Così, per domani è stato disposto l’impiego di 250 uomini appartenenti alla Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria e Polizia Locale, che verranno incrementati a circa 500 unità nel giorno del match.

Il personale sarà impegnato in varie tipologie di servizi, parte dei quali incentrati a prevenire situazioni di illegalità nelle aree nevralgiche del centro cittadino, tra cui: controlli della Polizia Amministrativa e dalla Polizia Locale finalizzati al rispetto della citata ordinanza del sindaco sugli alcolici; attività di vigilanza dinamica nei pressi delle strutture ricettive che daranno ospitalità ai supporters tedeschi; intensificazione dell’attività di controllo del territorio con l’impiego dei Reparti Prevenzione Crimine per garantire, all’esigenza, tempestività d’intervento e salvaguardia degli obiettivi sensibili.

Ascom e Confesercenti di Bologna, poi, hanno assicurato massima sinergia degli esercenti pubblici con le Forze dell’Ordine per monitorare ed intercettare le situazioni potenzialmente critiche.

Saranno oggetto di attento monitoraggio, inoltre, da parte della Polizia Stradale, le principali vie di accesso alla città, le tratte autostradali interessate dal transito dei tifosi e i caselli. Anche gli arrivi all’aeroporto Marconi, seppur in previsione non numerosi, saranno oggetto di attenti controlli dal personale della Polaria.

Nella giornata di martedì, le Forze dell’Ordine saranno impegnate a garantire l’ordine pubblico nei servizi connessi all’incontro calcistico. Qui è fondamentale il contributo fornito dalla società sportiva locale, che ha previsto l’impiego di un elevato numero di steward per garantire sicurezza integrata e prevenzione.

Notevole anche lo sforzo messo in campo dai vari enti coinvolti nella gestione dell’evento per assicurare un servizio di trasporto dei supporters tedeschi che, a bordo di diversi pullman, partiranno dalle vie del centro storico per arrivare ai giardini di Villa Cassarini, luogo in cui l’amministrazione comunale ha allestito per martedì pomeriggio una “fan zone”.

In questa area di comfort i tifosi avranno a disposizione servizi igienici e potranno intrattenersi, consumando birre e panini, fino al momento in cui si muoveranno in gruppo verso lo Stadio, scortati dalle forze dell'ordine.