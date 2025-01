Champions, città blindata. Filtraggio e controlli dei tifosi del Borussia già all’arrivo in stazione

In cinquecento sono arrivati, in serata, in treno, in una stazione praticamente blindata. Altri hanno viaggiato in bus. Una minoranza, infine, dei tifosi gialloneri del Borussia è atterrata con due voli diretti da Dortmund (su uno dei quali ha volato anche la squadra). Alla spicciolata, ieri, i supporter del team tedesco hanno raggiunto Bologna: hanno trovato una città ‘sorvegliata speciale’, con un dispiegamento di forze studiato per evitare che un evento sportivo come la Champions possa trasformarsi in un’occasione di disordini. Già nel tardo pomeriggio, alcuni gruppetti di tifosi, con sciarpe e bandiere, erano in giro, in piazza Maggiore. Molti sono stati identificati appena messo piede in città: è stato chiesto loro il luogo dove avrebbero soggiornato per la notte. Alcuni hanno trascorso la serata nei pub fra via Zamboni e via delle Moline.

Tra una birra e l’altra, la paura era che potessero intrecciare le loro strade con quelle dei tifosi rossoblù, come accaduto il 26 novembre alla vigilia della partita con il Lille, quando in zona universitaria una trentina di ospiti avevano subito l’assalto da parte di 80 tifosi bolognesi. Una rissa partita all’interno di un pub e poi sedata all’arrivo dei Reparti della polizia. Per questo, anche via Zamboni è stata monitorata. In tutto, nella giornata di ieri sono stati impiegati nel servizio 250 uomini tra polizia, carabinieri, Guardia di finanza, polizia penitenziaria e polizia locale. Oggi, gli operatori previsti sono il doppio: 500. Gli agenti della locale, un centinaio, oggi si occuperanno di gestire anche il notevole afflusso di mezzi in vista del match in zona stadio. Nello specifico, via Saragozza, dalla porta verso il Meloncello, e un tratto di via Andrea Costa (dalla rotonda Bernardini a via della Barca) saranno interessati da disagi alla circolazione, anche con possibile chiusura temporanea del traffico, a partire dal primo pomeriggio. Il Comune consiglia quindi di evitare, per quanto possibile, di attraversare in auto la zona. Su via Porrettana già da ieri vige il divieto di sosta su tutta la sede stradale (fino a cessate esigenze), mentre in via dello Sport e via Menabue scatterà dalle 9 di questa mattina.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico, per motivi di ordine pubblico legati all’incontro e agli spostamenti della tifoseria ospite, su via Saragozza, via Porrettana e su un tratto di via Andrea Costa sarà vietato il transito dei bus di linea dalle 17 fino a mezzanotte e mezza. In questa fascia oraria, i bus delle linee Tper 14, 20, 21, 38, 39, 58, 89, 94, 671, 676, 706, 686, 826, 856 e navetta D effettueranno deviazioni (info: [/FIRMA]www.tper.it/bolognaborussia). Le forze dell’ordine, per garantire la sicurezza, hanno intensificato da ieri la vigilanza dinamica nei pressi delle strutture ricettive che ospitano i tifosi tedeschi, con l’impiego dei Reparti prevenzione crimine in aggiunta alle Volanti, per garantire, all’esigenza, tempestività d’intervento e salvaguardia degli obiettivi sensibili.

n. t.