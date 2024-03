champions league AN Brescia contro il Ferencvaros Classica partita da ’’dentro o fuori’’

Tutto in una notte. O quasi. L’AN Brescia ospita alle 20 il Ferencvaros nella seconda giornata del girone dei quarti di finale di Champions League. Con due soli posti per il passaggio del turno, e il ko con il Barceloneta all’esordio, vincere in casa è tassativo. "Siamo orgogliosi di essere arrivati nelle prime otto d’Europa ma non dobbiamo accontentarci: vogliamo dimostrare di sapercela giocare contro tutti" il commento di Edoardo Manzi. A.L.M.