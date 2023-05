ChatGpt e fake news Come difendersi

Cos’è la disinformazione? In che modo serve ai totalitarismi? Il giornalismo ne è complice o vittima? Le nuove tecnologie, come Chat GPT, possono arginarla o la diffonderanno in maniera irreversibile? Da più di trent’anni, con i suoi libri, Dario Fertilio propone un atto di accusa contro le menzogne quotidiane. L’appuntamento è oggi alle 20,45 all’hotel Europa (via Boldrini 11) con il dibattito dal titolo ’Il giornalismo, la comunicazione, i totalitarismi. Dalle fake news a ChatGpt’. Oltre a Fertilio, interverranno Gabriele Cané, già direttore di ‘Qn-Il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno’ e scrittore, Sergio Dalla Val, cifrematico e saggista, Caterina Giannelli, analista e brainworker, e Luca Ponzi, giornalista e scrittore. Ingresso libero. Per info e prenotazioni: 328.4516178 – [email protected]