Che colpo di fortuna con i saluti di Woody

Direttamente dalla Mostra del cinema di Venezia, arriva in anteprima nei The Space Cinema l’ultimo film, in cinquantesimo, di Woody Allen: Coup de chance. L’appuntamento è per questa sera anche nel multisala a Bologna quando, prima dello spettacolo delle 20.30, il regista sarà collegato in diretta. Dopo i saluti, il film sarà proiettato in versione originale in francese, con i sottotitoli in italiano.