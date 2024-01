"Che errore arroccarsi. In campo per le primarie"

"La mia visione del futuro è che ce l’andiamo a conquistare, dobbiamo aprire la discussione all’esterno. Casalecchio è più importante delle nostre scelte interne, dobbiamo andare nelle case delle persone che non sono più nostre iscritte, ma che sono nostri elettori". Saverio Vecchia è in campo, malgrado la decisione dell’Unione comunale del Pd di Casalecchio, che ha indicato Matteo Ruggeri quale candidato alle elezioni di giugno. "Ho il 35% in assemblea, da statuto sono in campo assolutamente per le primarie, voglio candidarmi", spiega Vecchia, vicino a Luca Rizzo Nervo e a Simone Gamberini.

Perché contesta quel risultato?

"E’ stato votato un documento con presupposti sbagliati. C’è scritto che la coalizione non vuole discutere delle primarie. Falso, anche perché la coalizione non ancora è definita, e addittura ‘E’wiva Casalecchio’ ha presentato un suo documento che dice tutto il contrario, vogliono un tavolo di coalizione con dentro la possibilità di fare le primarie. Ecco perché mi rivolgerò alla commissione di garanzia provinciale".

Perché meglio le primarie del Pd rispetto a una scelta interna al partito?

"La discussione non deve essere sul candidato, ma sui 10 anni di futuro che abbiamo davanti. Il voto di migliaia di persone ci darà molta più forza rispetto a una decisione ristretta, è assurdo arroccarsi in una fortezza di cui non abbiamo più le chiavi da tempo. Io sono lacerato, perché tutto questo sta capitando con compagni di partito con i quali lavoro gomito a gomito da anni. Abbiamo gli stessi valori, ma non siamo le stesse persone e abbiamo priorità politiche diverse. Non sarà facile vincere al primo turno, quindi ci vorrebbe maggiore prudenza, oltre alla capacità di trovare una nostra rappresentazione oltre i recinti".

Quando si avrà il responso dei garanti?

"Spero nel più breve tempo possibile. Il partito deve avere il senso dei suoi limiti, l’autosufficienza e l’onnipotenza nel 2024 non hanno senso. Non si può chiudere il futuro di Casalecchio in un documento. Incuriosiamo la città, è tempo di aprirsi".

Accetterà qualsiasi risultato, se con primarie?

"Assolutamente sì, da dirigente e militante".

Paolo Rosato