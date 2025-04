Gennasi

EX STAVECO

Da ieri è chiuso fino all’estate il parcheggio di viale Panzacchi, per gli automobilisti rifugio strategico e terra promessa a ridosso del centro. Sembra un’ordinaria notizia di circolazione ed è, invece, una calamità annunciata. Il restyling sarà vasto e accurato (gli stalli saliranno da 180 a 305, il costo tocca i tre milioni), come no, ma è il momento che lascia perplessi, tra ruspe, sventramenti e perforazioni. Che fretta c’era maledetta primavera?

I BASOLI

Scene di ordinario delirio, senza troppi preavvisi, nel quadrante Farini-D’Azeglio per la ripavimentazione di un paio di strade. Siamo sui Carbonesi ardenti.

SCUOLA / 1

Gli studenti del Pier Crescenzi Pacinotti Sirani pagheranno i danni provocati all’istituto di via Saragozza, la notte tra il 10 e l’11 aprile, da una ventina di vandali esterni. I soliti cattivi compagni.

SCUOLA / 2

Confermata (e contestata con tanto di corteo in centro) la sospensione di due dei nove protagonisti dell’occupazione del liceo Minghetti. Trattasi di tre giorni di vacanza obbligata convertibile in lavori socialmente utili. Cari ragazzi, in tutta sincerità: sarà una punizione ma fa riderissimo.

ULTIME NOTIZIE

A fine mese, a Porta San Vitale, abbasserà la serranda l’edicola per antonomasia, da cinquant’anni gestita dalla famiglia Carella. I tempi sono cambiati, la gente pure, ed è un lavoro oggettivamente pesante. "Non demoliremo subito la struttura, se qualcuno volesse subentrare sarebbe interessante", spera il gran capo Daniele. Il Resto del Carellino.

COPPA ITALIA

Domani sera al Dall’Ara penultima tappa della marcia trionfale del Bologna, che nella semifinale di andata ha banchettato a Empoli, tre a zero. Toccatevi pure, tifosi rossoblu’, ma la finale a Roma del 14 maggio è già in tasca. Perché, si sa, tutte le strade portano all’Olimpico.