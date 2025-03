Che gusto le Vetrine Rossoblù ’Adesso Pasta’ accoglie i clienti con le divise ufficiali del Bologna

Non si spegne l’entusiasmo della città per sostenere il Bologna nella corsa per riconquistare, anche quest’anno, un sogno chiamato Europa. Una delle manifestazioni più partecipate della città è quella delle ’Vetrine rossoblù’, rilanciata da Ascom Confcommercio e che sta già punteggiando di rosso e blu la nostra città, dentro e fuori porta. E la passione per il Bologna, ora, si serve anche in tavola.

Francesco Mafaro, le sue collaboratrici e i suoi collaboratori di ’Adesso Pasta’ – ristorante della centralissima piazzetta Guazzaloca 12/c – per celebrare la squadra di Vincenzo Italiano e aderire a ’Vetrine Rossoblù’ hanno deciso di accogliere i propri clienti indossando la divisa ufficiale del Bologna. Già lo scorso anno il ristorante ’Adesso Pasta’, con i suoi gustosi balanzoni dedicati al Bologna, si era reso protagonista dell’iniziativa di Ascom, in collaborazione con il Bologna F.C., Emil Banca e il Resto del Carlino (che come sempre è media partner).

Anche per questa stagione – e ancora di più alla vigilia del big match di domani contro la Lazio –, Mafaro ha voluto stupire la clientela: la sua passione per il Bologna ha contagiato anche le sue collaboratrici e i suoi collaboratori che accoglieranno e serviranno i clienti indossando la divisa ufficiale del Bologna.

"Abbiamo nuovamente aderito con entusiasmo a ’Vetrine Rossoblù’ perché il Bologna è molto più di una squadra, è un simbolo per la nostra città – spiega il ristoratore –. Indossare la maglia rossoblù per noi è motivo d’orgoglio e soprattutto mette in mostra l’attaccamento che abbiamo per questi colori e per la città". ’Vetrine Rossoblù’ accompagnerà il club di Joey Saputo fino alla fine del campionato e sono tanti i commercianti che hanno già abbellito la loro attività per sostenere i rossoblù nella corsa all’Europa.

È possibile aderire all’iniziativa inviando la propria foto e/o il proprio video collegandosi al sito www.ascom.bo.it oppure scrivendo su Whatsapp al numero 3332415760. E, come sempre, Forza Bologna!

re. cro.