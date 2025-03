Gennasi

PAURA Iscrizioni con il contagocce alle elementari e materne De Amicis per l’annata ‘25-26. Come ha scritto il responsabile in una lettera-appello a Comune e Quartiere, i genitori dirottano i figli altrove perché la scuola di piazza XX Settembre è "inserita in un contesto che percepiscono pericoloso e trascurato". Che lezione da piazza XX Settembre.

BENE BRAVE BIS In via Tiarini due signore di 97 e 88 anni hanno fatto arrestare un giovane romeno che, fingendosi carabiniere, voleva estorcere quattordicimila euro alla prima. Nonnette tua sorella.

LADRI IN CASA Secondo un’indagine di Confabitare, Bologna guida la classifica dei furti in appartamento nelle grandi città, con un incremento del 29,2 per cento l’anno scorso rispetto al 2023. Emergenza topi.

IL VERDETTO Il Tribunale amministrativo regionale ha respinto l’istanza del Comune di Casalecchio che chiedeva ad Autostrade per l’Italia il pagamento di tre milioni di euro, interessi e sanzioni compresi, come canone di occupazione del suolo pubblico relativamente ai cavalcavia sovrastanti otto strade comunali. Accade sempre più spesso in ogni campo: a decidere il risultato il Tar.

PEOPLE MOVER Da lunedì scorso a venerdì 14 la navetta è in officina per lavori di ordinaria manutenzione. Ormai non è una notizia ma una ricorrenza. Il tagliando infinito.

OSCAR FARINETTI Alla presentazione del libro ‘Hai mangiato?’, Mister Eataly ha rivelato di stare lavorando all’apertura di un Grand Tour Italia in Cina. "Funzionerebbe alla grande", azzarda. E se lo dice l’inventore di Fico…

VIA ABERTI Divertente il refuso segnaletico in viale Oriani, dove su un cartello la via Alberti compare monca della elle. Strano, che un addetto alla toponomastica cittadina non conosca alla perfezione il nome delle strade in zona Muri.