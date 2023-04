Gianni

Gennasi

LA FESTA. ANZI DUE Volano gli stracci e le parolacce tra la giunta Lepore e gli organizzatori della kermesse del 25 Aprile, che l’anno scorso finì a schifio. Da una parte l’iniziativa istituzionale in piazza San Francesco, tutta cultura, sicurezza e musica soffusa; dall’altra la baraonda dura, pura e sciroccata, senza limiti né orari, astenersi signorine e Signorini. Che lite al Grande Pratello.

YANKEE

Da anni arrivano i nostri e sono sempre state fake news. Adesso, pare in autunno, al civico 34 di via D’Azeglio, ex libreria Mondadori, aprirà davvero una filiale della catena americana Starbucks, oh yes. Non ci resta che fare scattare il countdown. Venga a prendere un coffee da noi.

C’È IMPOSTA PER TE

A Roberto Savi, il Corto della Uno Bianca in carcere all’ergastolo dal 1994, Palazzo d’Accursio ha recapitato una cartella esattoriale per il mancato pagamento dell’Imu nel 2017, seicento euro più sanzioni relativi a un garage (tuttora sotto sequestro) e a metà dell’abitazione (venduta all’ex moglie da quel dì). Fine tassa mai.

MISSING

L’associazione Aemilia Ars ha promesso una ricompensa a chi le restituirà due ventagli dimenticati in treno da una socia una ventina di giorni fa. Gli oggetti fanno parte del dossier preparato in sede nazionale per candidare il merletto italiano a Patrimonio immateriale Unesco. Arsenico e vecchi scherzetti.

GIARDINI MARGHERITA

Da sette-anni-sette la splendida palazzina liberty costruita nel 1894 è imbragata in un cantiere immobile che costa alla collettività ventimila euro ogni dodici mesi. Mancano le risorse per la ristrutturazione, spiegano in Quartiere. Detta terra terra: siamo rimasti al verde.

PRIMI CALCI

Su input del locale club di tifosi, a Calderara tutti i bebè riceveranno in regalo un foulard con la scritta ‘Il Bologna ti aspettava… Rossoblu’ si nasce’. Così si gioca solo in ostetricia.