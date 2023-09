Che rivoluzione scrivere a mano. Il festival fra illustrazioni e tatuaggi

Cosa può essere davvero rivoluzionario oggi che pure le sottoculture anelano al mainstream lusingate dai social? Scrivere a mano, ad esempio, con tutta la timidezza che un atto del genere si trascina dietro da un po’ di anni a questa parte. Ecco perciò che i contenuti di Manu Scribere può portare il pubblico a un bel cortocircuito culturale, e alla diretta conseguenza di capire, se qualcuno se lo fosse dimenticato, che la scrittura a mano, sottotitolo del festival, è un super potere da non lasciare esaurire rifugiandosi nel frettoloso mondo digitale, dove oggi anche la scrittura dei messaggini tramite tastiera sta diventando obsoleta: si preferiscono i messaggi vocali sterminati perché sono più comodi.

È una manifestazione che torna per il secondo anno, questa, e che il 30 settembre e primo ottobre avrà il suo centro in Sala Borsa con una dedica speciale ai giovani, perché sono loro i più a rischio di conformismo digitale. A dialogare con loro scienziati, scrittori, artisti, grafologi e calligrafi che in 14 incontri in due giorni, incroceranno pensieri e riflessioni sull’importanza di un’azione – la scrittura a mano – che, come dicono gli organizzatore di Agi – Associazione Grafologica Italiana che collaborano con l’Istituto Grafologico Internazionale ‘G. Moretti’ di Urbino e la Campagna per il Diritto di Scrivere a Mano – ‘è inimitabile, come un’impronta digitale, racconta chi siamo". Ricordano inoltre che ci sono tanti aspetti da sviluppare rispetto alla scrittura, ed ecco perché sabato 30 – che vedrà ospite anche Cochi Ponzoni, il celebre attore, a parlare del suo rapporto con il ‘manu scribere’ alle 18 – arriveranno tanti ospiti del mondo contemporaneo e pop: alle 15,10 lo street artist Gep Caserta, poi la tatuatrice Gilda Mala.Kina, l’artista e illustratore – ma anche professore all’Accademia –Otto Gabos e poi Antonello Pizzi, consulente grafologo che parla dei modelli grafici giovanili nel mondo.

Nella seconda giornata è il Mondo Bambino a essere raccontato, perché, come dice Iride Conficoni, grafologa, "scrivere a mano è un diritto dei bambini che non sono più aiutati a esprimersi, anche scarabocchiando, ad esempio, o disegnando, poiché sono sempre con un telefono in mano". E aggiunge: "Scrivere è pensare prima di agire, per scegliere le parole più adatte per comunicare con l’altro". Guglielmo Incerti Caselli, presidente di Agi, annuncia invece che si sta lavorando a una Giornata nazionale della Scrittura a mano disegno di legge dell’onorevole Monica Ciaburro che sarà presente nella mattinata del 30 settembre e che si sta ragionando sul riconoscimento Unesco quale patrimonio immateriale dell’umanità. Info: www.manuscribere.it