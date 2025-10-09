"Che successo la stagione dell’Arena, siamo già al lavoro per il 2026"

"I motivi di soddisfazione sono tantissimi, così tanti che abbiamo già iniziato a lavorare per il prossimo anno". L’assessore alla Cultura Claudio Carboni mette il timbro sulla stagione dell’Arena andata in archivio un mese fa, una stagione da ‘anno zero’, che ha riacceso le luci sul palcoscenico del suggestivo teatro all’aperto riqualificato e riportato agli antichi splendori dopo anni di lavori resi complicati dall’addio dell’azienda che aveva inizialmente appaltato l’intervento. Sofferta la ripartenza, dunque, ma è valsa la pena di aspettare.

"Partivamo davvero da zero – esordisce Carboni –. Non c’era, o non c’era più, un’abitudine del pubblico all’Arena, era tutto da ricostruire, e l’abbiamo fatto lavorando di squadra, in una sinergia assoluta tra parte tecnica e politica, e il primo ringraziamento va proprio a chi, penso a persone come Barbara Emiliani e Rita Lugaresi, negli uffici ha incessantemente lavorato nell’organizzare e mettere in piedi una stagione così impegnativa, facendo in modo che tutto funzionasse, per il pubblico come per gli artisti". A proposito, artisti di primissimo piano, da Gualazzi al premio Oscar Nicola Piovani, fino a Ron e Irene Grandi e tanti altri. Su come sia stato possibile allestire un cartellone così ricco di grandi firme, Carboni non ha dubbi. "Hanno funzionato le scelte, le sinergie, soprattutto le collaborazioni con associazioni bravissime a intercettare finanziamenti pubblici e privati che ci hanno consentito di poter portare all’Arena nomi con budget che, da soli, mai avremmo mai potuto sostenere".

Alla fine, si fa i conti in tasca l’assessore: "Al Comune l’intero cartellone è costato un quinto di quanto avremmo dovuto spendere senza queste collaborazioni preziose e indispensabili anche per il futuro". Ecco, il futuro. Carboni guarda già al 2026 e candidamente ammette. "Ho avuto una riunione ieri sull’Arena, altri incontri sono in programma nelle prossime settimane. Vorremmo avere un calendario quasi al completo per l’inizio del prossimo anno". Con l’intenzione, senza eccedere con gli spoiler, di operare qualche cambiamento che renda più semplice l’agenda dello spettatore.

"L’idea è quella di fare serate a tema, organizzando per esempio il cinema, che ha avuto un ottimo riscontro, in determinati giorni della settimana". Un ringraziamento Carboni lo rivolge al pubblico che ha gremito l’Arena ("non solo abbiamo spesso riempito i 450 posti, ma in almeno due-tre occasioni abbiamo avuto il triplo di richieste rispetto ai posti disponibili"), ma anche alla sindaca Marchetti. "Mi ha dato totale carta bianca nelle scelte del palinsesto, ma anche dei partner. Come ripeto, se la stagione ha avuto questa risposta, gli attori protagonisti di questo successo sono tanti. Ed è naturale ci sia già la voglia di pensare all’estate del 2026".

Claudio Bolognesi