Che viaggio nella biblioteca infinita di Faeti

Che privilegio: 50 minuti con Antonio Faeti, proprio come fossimo al suo cospetto. Che, per chi non ha avuto la fortuna di incontrarlo, assistere alle sue lezioni – è stato titolare della prima cattedra di Letteratura per l’infanzia in Italia –, incamerare quel fiabesco giorno dopo giorno in un’aula universitaria, ma ancor prima a scuola, poiché è stato anche maestro elementare, è davvero un’esperienza irrinunciabile.

Nel film Continuare il racconto. La biblioteca infinita di Antonio Faeti firmato da Danilo Caracciolo e Giorgia Grilli (si potrà vedere domani alle 17 al Lumiere, a Visioni Italiane), anche la telecamera sembra deliziata – caduta nella buca del Bianconiglio! – dai racconti, dalle letture e dalle visioni regalate dalla incredibile casa-biblioteca (circa 100mila volumi che si estendono anche in altre due case in affitto e nelle cantine e nei garage) dello studioso e intellettuale divergente bolognese, che con la moglie Anna e la gatta Simone de Beauvoir, sta lì da una vita, in una traversa di via Murri.

Ma è il regista Caracciolo che si è smarrito ed è entrato in un mondo parallelo. E noi con lui, come seduti sul divano mentre il professore fa quello che più ama, legge, sfoglia, racconta, fruga tra gli scaffali. Un giornale ("senza i giornali non sarei diventato uno studioso del fiabesco – ammette –perché il giornale prende, arrotonda, cattura, ridice, inquina, prende in giro, manifesta), Le novelle della nonna di Emma Perodi, che leggeva attorno al tavolo con tutta la famiglia, La Recherche di Proust, sette tomi acquistati in via Galliera dalla signora Forni lavorando come garzone dal macellaio (Faeti parla con lo scrittore francese in guisa di busto in cartone da lui disegnato). E poi il disegno, la pittura.

E mentre racconta, il nostro occhio curiosa avidamente nel ‘backstage’ dove c’è un universo iconografico assoluto: Pinocchio intagliato in varie fogge, ranocchi incoronati, figurine di Topolino, Biancaneve, statuine del Far West, quadri, ancora statuine, matite colorate, fotografie di cinema e di famiglia, i quadri di Saliola che parlano d’infanzia, il signor Bonaventura. Questo è il regno della Fantasia dove Faeti, aprendo una carpettina (che è come un file contemporaneo) con l’etichetta di Italo Calvino, rivela all’amico-scrittore una cosa che non gli ha mai detto, ovvero che una sera, leggendo tutto d’un fiato Il visconte Dimezzato si è spaventato. Tanta intimità traspare da questo film arricchito anche dai bei disegni di Otto Gabos che portano in vita immagini della storia narrata.

Ma l’effetto prezioso della confidenza, tra alto e basso, lo si deve a Giorgia Grilli del Dipartimento di Scienze dell’Educazione, che ha studiato con Faeti e ha fatto con lui la tesi, il dottorato di ricerca, lavorando accanto a questo studioso dell’immaginario classe 1939, fino alla pensione. "Il progetto Faeti – spiega Grilli, che dovrà iniziare anche a catalogare i libri per un futuro probabile spostamento – nasce anche e soprattutto dalla preoccupazione mia e di tanti, che questa biblioteca, che è specchio di un originalissimo metodo di studio e di decifrazione del reale, possa in futuro andare dispersa. Così, col sostegno del Comune e del Settore biblioteche e Welfare Culturale abbiamo deciso di mostrare lo spazio al pubblico in un film, sperando che il racconto possa continuare". E che il tesoro non vada disperso.