Cheap, orgoglio antifascista lungo lo Stivale

Non poteva non esserci Bologna nell’ultima campagna nazionale di Cheap, Orgoglio Antifascista – 80 anni di liberazioni, progetto di arte pubblica femminista e indipendente, per Arci. Un invito a portare l’antifascismo nelle strade, nella vita quotidiana, nei gesti collettivi. Una campagna diffusa e capillare, dal nord al sud del paese, un attraversamento politico e visivo che tocca oltre 40 città italiane, dai grandi centri urbani alle province. Le immagini dei manifesti affissi in tutta Italia attraversano 80 anni di mobilitazioni e resistenze: dalle partigiane ai movimenti femministi, dagli operai in sciopero alle manifestazioni contro il razzismo e la guerra, fino alle civili e ai civili sulle barche di soccorso nel Mediterraneo. Sono fotografie d’archivio, scelte con cura da Cheap e Arci, concesse da fotografi e archivi che hanno documentato l’Italia delle lotte: Agnese De Donato, Luciano Nadalini, Fototeca Gilardi, Fondo Anpi, Dino Fracchia, Uliano Lucas, Margherita Caprilli, Michele Lapini, Mediterranea. La campagna prosegue fino ai primi giorni di maggio.