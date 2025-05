Check-up gratis, il camper dell’Ausl è in piazza

Il camper della salute dopo Argelato oggi fa tappa a Funo di Argelato. Si tratta di un vero camper con personale medico e infermieristico dell’Azienda Usl di Bologna che offre servizi e consulenze gratuite e diverse attività di informazione. Una serie di iniziative, che prevedono diversi momenti dedicati alla promozione della salute per i cittadini tra check-up gratuiti, attività fisica, alimentazione e primo soccorso. L’appuntamento dalle 9 alle 12 in piazza della Resistenza a Funo.

"Nella provincia di Bologna – scrive l’Ausl – il 42% degli adulti (18-69 anni) è in eccesso ponderale: il 32% è in sovrappeso e il 10% presenta obesità. Inoltre, il 15% è completamente sedentario e non pratica attività fisica. Tenendo conto di questi dati arriva sotto casa ’La salute in piazza’, progetto itinerante promosso dal dipartimento di sanità pubblica dell’Azienda Usl di Bologna. L’obiettivo è coinvolgere la cittadinanza in attività di prevenzione e tutela della salute". Il progetto prevede la presenza di un ambulatorio mobile – il camper della salute – attrezzato per offrire servizi di prevenzione, consulenze e dimostrazioni pratiche, grazie al coinvolgimento di professionisti della salute come medici, infermieri, nutrizionisti e chinesiologi. In caso di maltempo, le attività non avranno luogo. I prossimi appuntamenti a Funo, sempre in piazza della Resistenza, sono il 16, il 23 e il 30 maggio.

p. l. t.