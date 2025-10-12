Check-up sul terzo settore. Centristi uniti partendo dal welfare: "Togliamo il tetto al 5 per mille"

Un ‘check-up’ sul terzo settore bolognese che, al termine, dà il là a una proposta di legge importante: togliere il tetto al 5 per mille. All’iniziativa della ’Bottega delle Idee’ di ieri mattina a Filla, in Montagnola, più di cento persone e trenta associazioni del terzo settore che, ognuna per tre minuti, hanno preso la parola. Uno spaccato di vita vissuta, tra sofferenza, impegno, aiuto, volontariato. Non è mancato chi si è commosso, chi ha ricordato le difficoltà del Covid, chi ha rivendicato un ruolo da protagonista, non solo "per supplire il pubblico nell’erogazione dei servizi".

Ad ascoltare idee e proposte il gotha degli esponenti centristi, moderati e cattolici della città che si sono messi, assieme, in ascolto. Un laboratorio di centro che parte dal welfare e che proseguirà con altri incontri su altri temi, in vista, chissà, di una lista elettorale per le Comunali 2027. Nell’attesa, allo stesso tavolo dei lavori, erano seduti ieri mattina il senatore di Azione, Marco Lombardo, il capo di Gabinetto della Città metropolitana Stefano Mazzetti (Italia Viva), il consigliere comunale di ’Anche tu Conti’ Filippo Diaco e la presidente delle Acli provinciali di Bologna Chiara Pazzaglia. In prima fila il senatore Pier Ferdinando Casini, seduto al centro tra il segretario provinciale Pd Enrico Di Stasi e l’assessora alla Sicurezza del Comune, Matilde Madrid.

"Bello vedere la politica che ascolta. Una bellissima giornata con tante associazioni che hanno raccontato la loro importantissima esperienza. Porteremo in Parlamento, io e Lombardo, la proposta di legge per togliere il tetto al 5 per mille", dice Casini. Dettaglia la proposta il calendiano Lombardo, co-firmatario: "In Italia esiste un tetto legale (525 milioni) al 5 per mille. La proposta di legge mira a rimuovere questo tetto in modo da rendere effettiva la destinazione dei contribuenti italiani e dare alle associazioni del terzo settore risorse aggiuntive, nel 2025 oltre 70 milioni di euro". Gli fa eco Pazzaglia: "Finché c’è il tetto, di fatto, il 5 per mille viene ridotto a un... 4,3 per mille".

Non manca un accenno al senso politico dell’evento. "Vogliamo dare un segnale di ascolto a queste realtà cruciali per la nostra città e presto faremo altri incontri su diversi temi", dicono sia Lombardo, sia Mazzetti. "Ascoltiamo la voce delle persone, poi ci sarà un secondo momento dove raccoglieremo le proposte emerse, alla presenza anche del sindaco Matteo Lepore", sintetizza Diaco.

L’obiettivo, dice Pazzaglia, "è costruire un’agenda condivisa che parta da ciò che ci unisce più che da ciò che ci divide". In attesa di capire se questo laboratorio centrista proseguirà in qualcosa di più strutturato (magari nell’ambito dell’alleanza di centrosinistra che sosterrà la candidatura bis del sindaco Lepore), c’è già un primo plauso da parte del Pd.

"Un evento interessante in cui si è discusso di welfare, associazionismo e del ruolo fondamentale delle reti sociali. Bologna – dice il dem Di Stasi – è forte quando sa fare squadra". E, a differenza della stoccata al centro data da Detjon Begaj (Coalizione civica) in merito alla questione della cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, Di Stasi invita al dialogo: "Dobbiamo lavorare assieme con la componente moderata e riformista anche in vista delle prossime amministrative per costruire una Bologna più giusta, accogliente e solidale, consapevoli che serve il contributo più ampio di idee".