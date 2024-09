’Chef al Massimo’ da tutto esaurito. Zivieri prepara il ritorno in centro

Bologna, 2 settembre 2024 – Non solo buona cucina ieri alla Fattoria Zivieri di Sasso Marconi dove, col tutto esaurito, è andata in scena la 14ª edizione di ’Chef al Massimo’, manifestazione gastronomica di quota appenninica che si è conquistata sul campo una notorietà che ha superato i confini regionali.

Oltre seicento persone hanno affollato gli spazi dell’agriturismo con allevamenti e botteghe esteso tra i boschi, i campi, i sentieri e il paesaggio delle Lagune: un piccolo gioiello sull’Appennino, dove insieme ai menù proposti dagli chef Igles Corelli, Edoardo Grassi, Francesco Manograsso, Alberto Bettini, Giacomo Orlandi, Massimo Bena, Riccardo Forapani, Fabio Fiore, Matteo Aloe e Andrea Aureli, si è svolto un convegno-spettacolo condotto da Alessandro Bonan, nel corso del quale, oltre a uno sguardo sulla storia e l’impegno della famiglia Zivieri, c’è stato lo spazio per l’anticipazione di una nuova avventura imprenditoriale che vede protagonisti i fratelli Aldo, Elena e Stefano. Per ora tutto resta avvolto in un alone di riserbo anche se da un accenno del direttore di Confcommercio Ascom Giancarlo Tonelli si farebbe concreta l’ipotesi dell’apertura di un locale a marchio Zivieri nel cuore di Bologna, in uno spazio storico nello stretto raggio intorno alle Due Torri.

Lo stesso ritorno dello chef pluristellato Igles Corelli, ieri sul palco del convegno, ha già alimentato i rumors dell’ambiente gastronomico cittadino. Sui temi e i problemi dell’imprenditoria di stampo famigliare si sono concentrati gli interventi del presidente della Fondazione Bologna Welcome, Daniele Ravaglia, del direttore e del presidente di Confcommercio Ascom, Giancarlo Tonelli ed Enrico Postacchini, poi dell’ex ministro e presidente di Emil Banca Gian Luca Galletti. A nome della famiglia, Aldo Zivieri ha sottolineato che, nonostante i lutti recenti, non si estingue la voglia di sognare e di dare vita a nuove avventure da parte dell’azienda che ha sede a Zola Predosa, forte di importanti soci e di una sessantina di collaboratori. Nel pomeriggio, col sostegno di Emil Banca e Ascom di Bologna, si è svolta la cerimonia di consegna del premio Massimo Zivieri per l’innovazione, la passione e la professionalità a due imprese ‘under 40’: al negozio di scarpe con sede in via Ugo Bassi condotto dalla ’Suede’ di Elisabetta Zuanon, e alla software house Diana Morieri Lan System srl con sede in via Giambologna.