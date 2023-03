Chef Barbieri, ritorno a Medicina: "Un’emozione"

di Benedetta Cucci

"Siamo a Medicina, qua son nato io". E’ un ‘back to roots’, un ritorno alle origini, per lo chef Bruno Barbieri, quello che mostra nel video circolato nelle scorse ore sul web. Un richiamo d’amore per la sua terra, quella provincia della Bassa, a circa 30 chilometri da Bologna, da piazza (Garibaldi) a piazza (Maggiore) e con un’atmosfera molto diversa. Là c’è ancora una certa lentezza, qui nel capoluogo, la frenesia soprattutto turistica, spesso claustrofobica per i suoi abitanti. Eppure, come ha fatto capire molto bene agli spettatori di MasterChef Italia lo scorso gennaio lo chef, se si deve aprire un ristorante e si è all’inizio, meglio scordarsi della provincia e puntare sul centro della città. Lo disse all’ex concorrente di MasterChef 10, Cristiano Cavolini, durante una puntata del ‘magazine’ della nota trasmissione televisiva Sky andata in onda lo scorso 17 gennaio. "Sto valutando a San Lazzaro, ci sono dei ristorantini…" gli raccontò Cavolini e Bruno Barbieri si incupì: "San Lazzaro? No che non va bene, devi andare in centro, non in periferia".

Certamente lo chef pluristellato divenuto icona televisiva, Medicina l’ha nel cuore, qui sono le sue radici. Ma sempre in viaggio tra set, cucina e hotel, qualche cosa sul business l’ha imparata bene e gli è venuto spontaneo il suggerimento. Però, poi, forse ci ha un po’ ripensato? La frase avrà avuto un impatto un po’ troppo forte sul pubblico più periferico? "Ragazzi – scriveva domenica sul suo profilo instagram- oggi niente cucina. Andiamo alla scoperta del mio paese, Medicina. I portici, la mia vecchia scuola… quante emozioni! Date un’occhiata al video completo su YouTube.

Tanti i messaggi d’affetto per lo chef, perché un personaggio del genere che mostra la provincia e il suo passato, non può che piacere. "Che bello vedere che personaggi del suo calibro restano fedeli alle origini", uno dei commenti. Altri esprimono sorpresa, perché non tutti, prima del video, sapevano che Medicina fosse il paese natale della celebrity emiliana. Qualcuno pensa che sia in provincia di Ravenna. E quindi in nemmeno tre minuti chef Barbieri inizia il tour e come al solito lo fa talmente bene che sembra questo lo spot di una prossima trasmissione sui viaggi. Certo che se ne facesse una sulla provincia più sconosciuta d’Italia, non solo si farebbe amare ancor di più dal suo pubblico, ma sarebbe un successo. "La piazza tutti i giovedì è super affollata- racconta- perché tutti s’incontrano qua in piazza a Medicina… beh oggi vi faccio conoscere il mio paese, venite con me". Ecco allora Barbieri davanti alla chiesa dove ha fatto la prima comunione, poi la sala Don Bosco dove al sabato pomeriggio andava a vedere i film Western e a seguire il catechismo. Infine il ricordo sulla prima stella Michelin: quando la prese al Trigabolo di Argenta, faceva avanti e indietro con la Cinquecento.