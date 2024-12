Chi ben comincia fa una passeggiata

Inizio 2025 con passeggiata secondo tradizione il primo gennaio a Casalecchio dove si conferma l’appuntamento aperto a tutti per le 10,45 con ritrovo nel giardino Vittime del Covid-19 di via Garibaldi. In pieno centro si svolge infatti il semplice itinerario della passeggiata degli auguri che tocca luoghi e spazi scelti per aderenza al tema dell’anno. Il 2025 inizia nel segno dell’ottantesimo anniversario della Resistenza e della Liberazione. La regia è quella del gruppo intitolato ‘Casalecchio nel cuore’ che guiderà un percorso libero con sosta nel giardino giardino Carlo Venturi- Ming dove i presenti potranno condividere un brano o un ricordo a tema.